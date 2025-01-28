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    讚中國DeepSeek震驚全球！國民黨：政府再因循守舊恐陷「智慧殖民」

    國民黨晚間發文說，中國推出媲美OpenAI最先進的語言模型震驚全球，呼籲政府積極應對AI競爭，否則台灣恐陷入「智慧殖民」窘境。（翻攝國民黨臉書）

    國民黨晚間發文說，中國推出媲美OpenAI最先進的語言模型震驚全球，呼籲政府積極應對AI競爭，否則台灣恐陷入「智慧殖民」窘境。（翻攝國民黨臉書）

    2025/01/28 18:40

    〔記者林哲遠／台北報導〕中國AI新創公司DeepSeek以低成本生成式人工智慧AI模型震撼全球股市；豈料，其關鍵開發者之一為號稱AI「天才少女」的羅福莉，遭前綠委高嘉瑜揭露，羅福莉被踢爆造假的新聞，呼籲各界讓子彈飛一會。不過，國民黨晚間則發文說，中國推出媲美 OpenAI 最先進的語言模型震驚全球，呼籲政府積極應對AI競爭，否則台灣恐陷入「智慧殖民」窘境。

    國民黨表示，AI競爭加劇，台灣要妥善處理地緣政治壓力與能源困境才能更上層樓，美國總統川普在上任第二天，就有了擬投資5000億美元的「Stargate」 AI 基礎建設計畫；前幾天，中國的幻方量化也推出媲美 OpenAI 最先進的語言模型「DeepSeek R1」，震驚全球。

    國民黨認為，人工智慧已成全球競爭焦點，台灣身處地緣政治的中心，面對美國與中國大陸的競爭，台灣在晶片及伺服器製造的關鍵地位，讓台灣站在風口，但也更須小心應對，慎防懷璧其罪；美國總統川普近期宣示將針對台灣晶片產業加徵關稅，在R1模型發布之後，也盛傳美國政府開始要調查台積電的晶片流向。

    台積電是台灣競爭力的重要基石，國民黨呼籲，面對美國的種種壓力，經濟部及外交部，應該與台積電站在一起，妥為向美方溝通，切勿讓台積電的權益受到傷害。

    此外，國民黨提及，世界各國已將AI算力視為國力象徵，但沒有充足且穩定的能源供應，建置算力只是空談。過去幾年執政黨不斷虛耗在意識形態，堅持錯誤的能源政策，對核電在AI時代的重要性視若無睹，缺電讓有意投資算力中心的產業綁手綁腳，早已是眾所周知的事實。

    國民黨指出，近年AI競爭的過程，給予世界最大的啟示仍是人才的引入，台灣在面對AI浪潮過程，如果仍然因循守舊，無法快速引入跳脫窠臼的優質人才，積極應對AI競爭，台灣恐陷入「智慧殖民」的窘境，這是大家不願意見到的狀況。

    面對全球AI競賽的關鍵時刻，國民黨續指，台灣必須以更宏觀的戰略眼光，重新思考能源政策與產業布局，不能再讓意識形態凌駕專業判斷，而是要務實面對能源轉型的挑戰。唯有確保穩定的電力供應，加上審慎的國際戰略定位，才能讓台灣在美中AI競爭中站穩腳步，持續發揮關鍵影響力。

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