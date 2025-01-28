台中罷免藍委不中斷 返鄉遊子拉行李箱連署

台中罷免國民黨立委團體過年不打烊，友善店家小年夜收件200、300件，除夕仍然熱絡。（記者蔡淑媛攝）

2025/01/28 16:59

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中罷免國民黨立委團體過年不打烊，今天除夕仍然熱絡，北屯區的友善店家簡餐店在近日開放成為收件站，罷免團體志工也進駐協助民眾簽署連署書，小年夜一天就連署200、300份，不少外地、外國遊子返鄉過年拉著行李還沒回到家就先來連署，罷免民團春節不停歇，包括初一、二在新光三越對面圓形廣場、初三、四、五一中街水利大樓等地都持續設站及收件。

罷免團體友善店家青島物謝姓老闆說，立委作為不符民意，人民有行使罷免的公民權利，得知民團急缺收件的連署站，因為主動聯絡加入，近日加入友善店家，提供中市罷免6名國民黨立委連署及收件站，他說，雖然從事餐飲服務業，但是仍要做對的事，由於這兩天連署熱烈，許多人也取件回家填寫，為了服務，特別在除夕加開場次，過完年後，只要有開店，就會持續開站。

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罷免連署過年不中斷，罷免團體持續在市區設攤，大年初一（29日）、初二（30日）新光三越對面圓形廣場（全家超商對面）、大地文教基金會（自治街），以及初二在太原車站外人行道（南京東路及太原路交叉路口）。

初三（31日）、初四（2月1日）、初五（2日）一年3天都在一中街水利大樓（旁邊土地銀行ATM（設站，另外初三、初四、初五也有台灣房屋經貿中清店前停車場（西屯區中清路二段）；初三後南區進安商號、北區墨爾本咖啡也加入。

台中罷免國民黨立委團體過年不打烊，友善店家小年夜收件200、300件。（記者蔡淑媛攝）

友善店家小年夜收件200、300件。（店家提供）

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