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    翁章梁高鐵嘉義站發紅包 賴清德初三、蕭美琴初二「抵嘉」參拜

    嘉義縣長翁章梁（後排右二）今與立委蔡易餘（後排右一）、陳冠廷（後排左二）到高鐵嘉義站發蛇年紅包。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣長翁章梁（後排右二）今與立委蔡易餘（後排右一）、陳冠廷（後排左二）到高鐵嘉義站發蛇年紅包。（記者王善嬿攝）

    2025/01/28 14:58

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕今天農曆除夕，許多民眾開車、搭車返鄉團圓，嘉義縣長翁章梁今到高鐵嘉義站發送蛇年紅包，向返鄉的鄉親、旅客祝賀新年。

    總統賴清德與副總統蕭美琴春節參拜行程近日公布，賴清德預計元月31日大年初三下午5點，在「嘉義大天宮」參香、發放福袋；蕭美琴元月30日大年初二早上9點，抵達新港奉天宮參香、發放福袋。

    翁章梁今天偕同立委蔡易餘、陳冠廷在高鐵嘉義站發送「祥蛇獻瑞—要蛇麼 有蛇麼—」新春紅包，迎接民眾回「嘉」，並一一發送紅包給過年值班的員警、高鐵計程車司機、商家；不少民眾一走出高鐵站收到紅包，樂得與翁章梁合照，翁章梁來者不拒、熱情打招呼回應。

    翁章梁說，今除夕到高鐵嘉義站歡迎回嘉團圓的鄉親，發放小紅包希望帶給大家喜氣；縣府設計「祥蛇獻瑞—要蛇麼 有蛇麼—」新春紅包，可以展開成為立體紅包，蛇含著5元硬幣非常喜氣，不僅適合當裝飾品，還祝福大家財運旺旺來。

    翁章梁今晚起至元月31日大年初三，先後到嘉縣海區、山區寺廟參拜、發送紅包，詳洽「翁章梁Weng Chang-Liang」臉書粉專。

    嘉義市長黃敏惠預計元月29日大年初一到嘉邑城隍廟、九華山地藏庵、嘉義市文化局廣場；元月30日大年初二到嘉義文財殿；2月6日大年初九到玉皇宮，發放蛇年小紅包，詳洽「勇媽阿惠—黃敏惠」臉書粉專。

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