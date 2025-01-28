柯文哲北所過年！黃國昌批押人取供 律師轟「法盲」：對案情無幫助

陳佩琪（中）昨晚小年夜與支持者在北所外聲援柯文哲。（記者林哲遠攝）

2025/01/28 15:40

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨前主席柯文哲關押北所，不能回家新年。民眾黨立委黃國昌昨天批評執政黨押人取供，喊話總統賴清德摸摸良心。對此，律師黃帝穎直言，「這種法盲式的政治操弄，顯然對柯文哲的案情並無幫助。」

柯文哲支持者昨天小年夜發起「北所小圍爐，陪阿北一起過小年夜！」，柯文哲的太太陳佩琪、妹妹柯美蘭及參選黨主席的蔡壁如跟黃國昌都到北所外感謝小草聲援。陳佩琪數度哽咽，對在場支持者表示感謝，希望繼續把對柯文哲的愛轉移給民眾黨。

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黃國昌到場時再度批評，北檢在柯文哲沒有被定罪的情況下，就以非常薄弱的證據起訴，只是為了配合賴政府押人取供，「國家機器被濫用成這樣，對政治競爭者進行追殺跟打壓，這是民主法治國家應該發生的事情嗎？希望賴清德總統可以摸摸良心。」

對此，黃帝穎在臉書粉專發文說，黃國昌到今天為止，還在講柯文哲案是賴清德政府押人取供，「這種法盲式的政治操弄，顯然對柯文哲的案情並無幫助。」尤其，柯文哲目前是貪污案件起訴，繫屬於台北地方法院重金庭，這部分的卷證資料都已經齊備，也被送到法院去，被告律師都可以閱卷。

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