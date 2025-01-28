為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    索總統福袋看過來 賴清德、蕭美琴彰化發放時間、地點公布

    總統賴清德過年會到全台各地寺廟拜拜祈福，大年初三安排中部行程，當天預計上午11點30分到鹿港天后宮參拜走春，發送總統福袋。（圖擷取總統官網臉書）

    總統賴清德過年會到全台各地寺廟拜拜祈福，大年初三安排中部行程，當天預計上午11點30分到鹿港天后宮參拜走春，發送總統福袋。（圖擷取總統官網臉書）

    2025/01/28 14:34

    〔記者張聰秋／彰化報導〕今年是生肖「蛇」年，又稱「小龍年」，金蛇報喜，「蛇」麼攏好，今晚除夕圍爐後，明天大年初一正式迎接新年，不少民眾計畫走春拜廟，祈求好運和平安；總統賴清德與副總統蕭美琴也安排到全台各地寺廟參拜，並分送象徵「一元復始、萬象更新」的福袋，與民眾互動拜年。

    副總統蕭美琴將於大年初一（1月29日）下午1點30分抵達彰化市開化寺參香拜拜；大年初三（1月31日）上午11點30分，總統賴清德則會到鹿港天后宮參拜並發送福袋，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢邀請鄉親一起「蛇」來彰化走春拜廟，拿福袋添好運，迎接四季平安、財運亨通的新一年。

    去年8月10日，賴清德親自到鹿港天后宮參拜，並親贈「澤被羣黎」匾額，期盼媽祖護佑台灣。不到半年，大年初三他將再次造訪天后宮，展現對媽祖信仰的虔誠，以及與廟方深厚的情感聯繫。

    明天大年初一，副總統蕭美琴將到彰化市開化寺走春拜拜，同時發放總統府的「一元福袋」希望讓民眾好運連連、四季進財。（圖彰化市公所提供）

    明天大年初一，副總統蕭美琴將到彰化市開化寺走春拜拜，同時發放總統府的「一元福袋」希望讓民眾好運連連、四季進財。（圖彰化市公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播