索總統福袋看過來 賴清德、蕭美琴彰化發放時間、地點公布

總統賴清德過年會到全台各地寺廟拜拜祈福，大年初三安排中部行程，當天預計上午11點30分到鹿港天后宮參拜走春，發送總統福袋。（圖擷取總統官網臉書）

2025/01/28 14:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年是生肖「蛇」年，又稱「小龍年」，金蛇報喜，「蛇」麼攏好，今晚除夕圍爐後，明天大年初一正式迎接新年，不少民眾計畫走春拜廟，祈求好運和平安；總統賴清德與副總統蕭美琴也安排到全台各地寺廟參拜，並分送象徵「一元復始、萬象更新」的福袋，與民眾互動拜年。

副總統蕭美琴將於大年初一（1月29日）下午1點30分抵達彰化市開化寺參香拜拜；大年初三（1月31日）上午11點30分，總統賴清德則會到鹿港天后宮參拜並發送福袋，彰化縣長王惠美、彰化市長林世賢邀請鄉親一起「蛇」來彰化走春拜廟，拿福袋添好運，迎接四季平安、財運亨通的新一年。

請繼續往下閱讀...

去年8月10日，賴清德親自到鹿港天后宮參拜，並親贈「澤被羣黎」匾額，期盼媽祖護佑台灣。不到半年，大年初三他將再次造訪天后宮，展現對媽祖信仰的虔誠，以及與廟方深厚的情感聯繫。

明天大年初一，副總統蕭美琴將到彰化市開化寺走春拜拜，同時發放總統府的「一元福袋」希望讓民眾好運連連、四季進財。（圖彰化市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法