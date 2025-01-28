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    揭中國「天才少女、學生」造假史 高嘉瑜：讓DeepSeek子彈飛一會

    高嘉瑜PO出中國號稱「天才少女」、「天才學生」的造假紀錄，希望年假期間能讓子彈飛一會，等到假期結束撥雲見日，台股能夠有驚無險。（資料照）

    高嘉瑜PO出中國號稱「天才少女」、「天才學生」的造假紀錄，希望年假期間能讓子彈飛一會，等到假期結束撥雲見日，台股能夠有驚無險。（資料照）

    2025/01/28 15:58

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek近來迅速走紅，讓矽谷十分緊張。DeepSeek-V2的關鍵開發者之一，是被稱為95後AI「天才少女」羅福莉。對此前立委高嘉瑜PO出中國號稱「天才少女」、「天才學生」的造假紀錄，指出希望這個年假期間能讓子彈飛一會，等到假期結束撥雲見日，台股能夠有驚無險。

    高嘉瑜在臉書PO出截圖，截圖中是中國「天才少女」、「天才中學生」被踢爆造假的新聞，「天才少女」原本是讀服裝科系的高職生，在阿里巴巴全球數學競賽拿到第12名，結果被爆料是數學老師在背後造假；而「天才中學生」聲稱參與研發火箭，中國科學技術學會與相關單位卻查無此人。

    高嘉瑜在貼文表示，DeepSeek 橫空出世，重擊NVIDIA 、台積電、AI等相關類股，好在台灣正在放年假，否則可能也會跌個一千點以上，DeepSeek號稱用低成本（尚待證實）的軟體運算就可以突破一般認為A I所需的高成本硬體！讓市場大為震驚，過去大家所做的AI硬體軍備競賽跟投資是否會像打水漂一樣？其實只需要「天才少女團隊」就可以不費吹灰之力以10分之一的成本達到人家要花100億美元才能做到的事？

    高嘉瑜指出，DeepSeek宣稱使用低階晶片，運算效能一樣好，查詢成本卻便宜98%，但實際上DeepSeek可能使用5萬個輝達被禁晶片，因為美國永遠無法進廠查訪，這與手機晶片不同，存疑者認爲DeepSeek是中國的大內宣，是給川普就職的當頭棒喝，不靠美國AI晶片，中國也能突圍，那到底是美國再次偉大還是中國更偉大？很可能中國正在上演請君入甕、草船借箭的空城計，我們不可不慎。尤其是當川普對中國課徵65%關稅縮手，但中國只憑一個無法證實成本的DeepSeek就讓美國股市大崩盤。

    高嘉瑜直言，無論是真是假，面對中國這個擅長操作輿論、假消息的對手，民主國家真的必須更加團結而且步步爲營，絕對不能鬆懈、不能輕忽、￼更別以為訊息戰、輿論戰有放假的時候！只是這個故事的背後又有著中國擅長造假的天才少女的影子，幸好台灣還在放年假，希望這個年假期間能讓子彈飛一會，等到假期結束撥雲見日，台股能夠有驚無險。

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