陸委會春節假期送暖！到台中「芬芳」咖啡廳給香港新移民支持

陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔偕台港經濟文化合作策進會同仁，到港人經營的芬芳咖啡廳與在台港人們見面交流、為港人加油打氣。（翻攝台港經濟文化合作策進會臉書）

2025/01/28 13:27

〔記者林哲遠／台北報導〕春節期間，陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔偕「台港經濟文化合作策進會」同仁，前往港人經營的芬芳咖啡廳，與在台港人們見面交流，並為港人加油打氣。與會港人感慨地說，移民是人生非常重大的抉擇，幾經考量決定移居台灣落地生根，雖然要經歷重大的改變與等待的過程，但他們珍愛所選，也珍惜所愛，並感謝政府提供的輔導與協助。

台港經濟文化合作策進會今在臉書發文指出，龍年歲末小年夜，一群居住在中台灣的香港朋友齊聚港人經營的「芬芳」咖啡廳，交流來台居留到定居的心路歷程，彼此加油打氣；陸委會港澳蒙藏處科長蔡孟潔和策進會同仁也到場致意，一起圍爐話家常，互祝來年六順和春、美滿幸福。

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策進會說明，與會港人中，有多位曾參加陸委會及策進會舉辦的「居留定居座談會」及「台適生活講座」，也有剛接獲內政部移民署通知獲得定居許可的港人。他們表示，移民是人生非常重大的抉擇，幾經考量決定移居台灣落地生根，雖然要經歷重大的改變與等待的過程，但他們珍愛所選，也珍惜所愛，並感謝政府提供的輔導與協助。

芬芳咖啡廳也感謝陸委會蔡孟潔科長在百忙之中抽空到台中，與一眾香港朋友見面交流，為在台港人打氣。由於蔡科長細心聆聽各人面對的困難，解答問題，釋除心中疑慮，為他們提供前行方向，也讓在台的香港朋友有機會相聚及認識，讓居住在台中的港人能團結一起，互相支持。

芬芳咖啡廳強調，陸委會一直不遺餘力地對我們香港新移民的關心和支持，讓香港朋友能融入台灣當地社會，適應在地文化，了解行情，這對他們在生活上及經營生意都有莫大幫助。期盼在台各地的港人朋友，繼續一起努力，互相幫助及支持，在台灣建立美好及和諧的生活。

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