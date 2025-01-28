黃國昌更不可能處置吳春城！翁達瑞分析2理由

民眾黨立委吳春城。（資料照）

2025/01/28 11:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代促進法」，近日遭外界質疑圖利。對此，學者翁達瑞表示，處置吳春城只剩下一個途徑：自行了斷。如果吳春城拒絕辭職，檢調單位應即刻介入調查。最終吳春城還是會失去國會議員的身分，差別在喝敬酒或喝罰酒。

翁達瑞在臉書PO文表示，吳春城出任民眾黨的不分區立委之前，透過家族的企業將一個毫無商業價值的名詞註冊爲商標。上任後，吳春城利用職權強迫各部會採用這個名詞，這是吳春城的如意算盤：使用該名詞的政府標案，其他廠商都無法插手，因為沒有商標授權。吳春城的家族就可壟斷相關的政府標案，吳春城很有創意，但用錯了地方。吳春城能用商標綁住政府的標案，因為他具有國會議員的身分。問題是，吳春城根本沒有民意基礎。

請繼續往下閱讀...

翁達瑞指出，吳春城能擔任國會議員，得自柯文哲的提拔，只有柯文哲那一票。然而柯文哲不是清廉的人，不可能平白奉送吳春城不分區立委的位置，吳春城與柯文哲之間有無金錢交易呢？自己沒有具體的證據，但常識告訴我事情不單純。吳春城可以出任民眾黨的不分區立委，柯文哲極可能收了好處，在去年初的立委選舉，人民給了民眾黨三百多萬張政黨票，可分配八席不分區立委。民眾黨的不分區名單就是柯文哲一個人說了算。

翁達瑞續指，如果柯文哲把這八席不分區立委拿來標售，收取巨額的金錢利益也不會覺得奇怪。反而柯文哲不收錢才會感到奇怪，國會議員成為市場叫賣的商品，這是我們的民主恥辱！柯文哲已蹲在看守所，無法處置吳春城。就算柯文哲仍是民眾黨的主席，我研判他也不會處置吳春城。理由很簡單：萬一柯文哲有收錢被吳春城抖出來怎麼辦？

翁達瑞直言，代理黨主席黃國昌更不可能處置吳春城，理由有二：第一，這是柯文哲闖的禍，黃國昌當然要閃。第二，說不定吳春城握有互相毀滅的證據，畢竟黃國昌也是柯文哲指定的不分區立委，處置吳春城只剩下一個途徑：自行了斷。如果吳春城拒絕辭職，檢調單位應即刻介入調查。最終吳春城還是會失去國會議員的身分，差別在喝敬酒或喝罰酒，吳春城應該立刻辭去民眾黨的不分區立委！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法