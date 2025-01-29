從主婚人到告別式司儀......外交官海外急難救助「蛇米攏有」

外交部領事事務局副局長陳尚友分享，外館人員不僅協助國人處理護照遺失問題，也可能要充當告別式司儀、婚禮主婚人，職務內容超乎他們過去報考外交領事人員時的想像。 （記者黃靖媗攝）

2025/01/29 09:00

〔記者黃靖媗／台北報導〕急難救助是我國駐外館處的重要業務之一，我國109個駐外館處均設有24小時急難救助專線電話，由駐外館處員工輪值接聽，駐外館處員工也因此時常接獲特殊、有趣的求助案件。外交部領事事務局副局長陳尚友分享，外館人員不僅協助國人處理護照遺失問題，也可能要充當告別式司儀、婚禮主婚人，職務內容超乎他們過去報考外交領事人員時的想像。

陳尚友說明，去年度駐外館處接獲民眾求助類型以「護照遭竊或遺失」為最大宗，佔39.36％，共2701件，「交通、意外事故、及罹患疾病」相關的求助也有628件；近3年來旅外國人求助外館之案件中，因交通、意外事故、及罹患疾病事由求助比例達10.02%，平均每年有644件。

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陳尚友分享，2023年4月澳州某地區發生嚴重車禍，造成3名赴澳度假打工國人死亡，外館接獲通報後，即聯繫當地警方瞭解詳情並轉知家屬，並洽請國內協助罹難者家屬趕辦護照，於家屬抵達澳洲時派員接機照料並代訂旅館。

陳尚友指出，外館人員當時被家屬要求一同籌備死者的告別式，後來發現告別式沒有司儀，家屬便要求外館人員充當司儀，「所以我們的外館的同事幾乎什麼都會，包括告別式的司儀他也會」，職務內容超乎他們過去要報考外交領事人員時的想像。

陳尚友也分享自身過去派駐德國的經驗，他曾遇過一名在德工作期間要結婚的女性，因父親無法到場主婚，請託他擔任主婚人，讓他開玩笑表示「多收了一個女兒」。

在處理護照遺失問題方面，陳尚友指出，台中一間國小去年8月赴歐參加「2024年義大利蒂拉摩國際手球分齡賽」，成功奪得男子組U12冠軍，該隊伍的關鍵守門員賽前在杜拜轉機途中不慎遺失護照，領隊原本已經做好最壞打算，要陪同小球員一起被遣返，但在外館人員的積極居中協調下，及時在球隊登機前，讓外籍航空收到義大利海關的同意入境電報，不僅讓丟失護照的小球員順利上機，在球隊一行抵達羅馬時，外館人員已經攜帶新製發的護照在海關等候。

春節假期到來，不少國人選擇出國旅遊，陳尚友指出，包含深夜撥打緊急聯絡電話詢問觀光景點開放時間、要求接送機服務或代訂廉價旅館，以及因為不願犧牲旅行時間，在遺失個人財物或行李後，要求外館代報案、取回等，都屬於常見的民眾不合理求助。

陳尚友呼籲，民眾應理性使用政府提供的旅外國人急難救助服務措施，勿濫用全民資源，如果屬於個人應負責任的事項，對外館提出不合理要求，外交部依法將不予受理；也呼籲國人出國投保海外急難救助及足額的醫療保險，以保障旅遊期間內自身的安全與權益。

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