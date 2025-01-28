與農業青年大使拜年 林佳龍曝最愛年菜是年糕、吃蹄膀大喊「要肥的」

2025/01/28 09:00

外交部長林佳龍特別邀請14名農業青年一同大啖美食、向大眾拜年。（記者羅沛德攝）

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部與農業部自2017年開辦以「新南向政策」目標國為交流對象的「農業青年大使」，每年甄選具有農林漁牧專業及實務背景的青年出國交流。外交部長林佳龍特別邀請14名農業青年一同大啖美食、向大眾拜年，林佳龍表示，他最喜歡吃的年菜是年糕，「因為平常吃不到」，也喜歡吃有團圓意義的火鍋。

外交部長林佳龍特別邀請14名農業青年一同大啖美食、向大眾拜年。（記者羅沛德攝）

農業青年們準備的年菜有玫瑰佐烏魚子、虱目魚香腸、好彩頭冰糖黑皮蘿蔔、百香果鳳梨氣泡飲、筍乾蹄膀、醉蝦、四寶桂圓年糕、黑糖薑片米米磅蛋糕、紅烏龍米米瑪德蓮、日本桂圓羊羹，與藍莓、蜜棗、芭樂等水果。在享用由嘉竿農場翁嘉隆準備的筍乾蹄膀時，林佳龍更特別指定「我要肥的！」

農青們向外交部長林佳龍拜年，林佳龍介紹他最愛吃的一道年菜。（記者羅沛德攝）

外交部指出，去年第5屆農業青年大使計畫，共甄選24名農業專長青年在8月底組成兩團，分赴泰國及馬來西亞進行為期7天的訪問，期間拜訪農業相關大學、研究機構，也參訪當地農業設施及農企業，與產、官、學界皆有深入交流互動，不僅有助推廣台灣的農業軟實力，也協助農業青年世代考察當地商機。

農青們向外交部長林佳龍拜年，林佳龍介紹他最愛吃的一道年菜。（記者羅沛德攝）

農業青年大使計劃自開辦以來，實踐「以人為本，雙向交流」的精神，也擴大台灣的「農青」和新南向農技交流和創業的契機。開辦以來已有138名農業青年前往菲律賓、印尼、越南、馬來西亞、泰國、印度等國訪問；今年的農青大使計畫也將持續舉辦，預計6月展開第6屆農青大使的甄選活動。

農青們向外交部長林佳龍拜年，林佳龍介紹他最愛吃的一道年菜。（記者羅沛德攝）

外交部指出，各國政要訪台絡繹不絕，外交部每年接待400至500組外賓訪團，在台期間安排部次長設宴款待，在準備宴客時也會別出心裁，善用台灣在地食材入菜，讓外賓品嚐台灣農產品的鮮甜好滋味，呈現創新又道地的台灣特色美食，深受外賓喜愛。

外交部長林佳龍特別邀請14名農業青年一同大啖美食、向大眾拜年，林佳龍表示，他最喜歡吃的年菜是年糕，「因為平常吃不到」，也喜歡吃有團圓意義的火鍋。（記者羅沛德攝）

今年春節年前，農青大使也特地以自家農產品入菜，大展身手端出一桌豐盛的「魔法年菜」，展示台灣農業青年世代從農場果園、魚塭到外交餐桌的精湛實力，是台灣走向世界的重要力量。

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