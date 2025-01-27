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    陳佩琪赴土城感謝小草陪柯文哲 黃國昌嗆賴清德：摸摸自己良心

    陳佩琪到土城看守所外與小草一起聲援柯文哲。（記者林哲遠攝）

    陳佩琪到土城看守所外與小草一起聲援柯文哲。（記者林哲遠攝）

    2025/01/27 21:19

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉貪羈押禁見，無法回家過年。小草組成的「白鐵聯盟」在今晚小年夜號召柯文哲支持者到土城看守所外聲援阿北。柯妻陳佩琪、柯妹柯美蘭、民眾黨代理主席黃國昌、民眾黨前立委蔡壁如相繼到場，黃國昌受訪時再度批評賴政府押人取供，並要總統賴清德在歡度新年時，摸摸自己良心。

    白鐵聯盟今晚發起「北所小圍爐，陪阿北一起過小年夜」活動，在停車場集結，聲援柯文哲。柯妻陳佩琪、柯妹柯美蘭到場與小草們一起坐在北所外「小圍爐」，一邊吃著餐點，一邊分享柯文哲的小故事，向現場小草致謝。

    黃國昌受訪時則說，這個時刻是台灣每個家庭、家家戶戶要歡度新年的時間，對於在北所外的小草、柯文哲支持者而言，大家心裡都很沉重難過。賴清德政府在柯文哲沒有被定罪情況下，北檢用薄弱的證據起訴柯文哲，只為配合賴政府押人取供，讓他無法和家人團聚，甚至不能照顧柯爸爸。

    黃國昌說，相信台灣人看到這狀況心裡都會不忍，也會有越來越多人思考這個國家怎麼了，希望賴清德自己在歡度新年時，好好摸摸自己良心，一個國家機器被賴濫用成這樣，針對他的政治競爭者追殺打壓，是民主法治國家應該發生的事情嗎？

    「柯文哲仍會祝福每個台灣家庭過一個好年！」黃國昌說，儘管柯文哲被關押在北所，他所認識的柯主席都是時時心存善念，為別人著想的人，柯文哲不會屈服，也感謝小草不離不棄。

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