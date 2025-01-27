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    曬「桃汰藍委」連署書統計 他喊：桃園人瘋起來連自己都會害怕

    陳曉煒公開近幾日的連署書數據，並直呼呈現「越來越瘋」的狀態。（圖擷取自Threads；本報合成）

    陳曉煒公開近幾日的連署書數據，並直呼呈現「越來越瘋」的狀態。（圖擷取自Threads；本報合成）

    2025/01/27 21:32

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕桃園市公民團體發起的「光復桃園，六區全罷」行動如火如荼展開，民眾參與熱情持續升溫。罷免團隊發起人之一陳曉煒在社群媒體幽默形容，「桃園人瘋起來連自己都會害怕」，同時公開近幾日的連署數據呈現「越來越瘋」的狀態。

    陳曉煒在Threads更新1月21日到26日的連署書統計數據。根據照片顯示，罷免行動的目標是33956份，而連署書每日遞增的幅度相當驚人，1月21日共收集1570份，22日收集1450份，23日迅速攀升到2022份，24日則累積到1900份。然而到了25日，數字突然飆升到2980份，26日更突破紀錄，達到3520份。可見單日連署人數屢創新高，尤其在春節假期期間，街頭掃街行動成效尤為顯著。

    根據《公職人員選舉罷免法》規定，第一階段提議人數需達選舉人總數的1％以上，第二階段則需達10％以上。陳曉煒指出，雖然國民黨近日推動新版選罷法，試圖壓縮罷免行動依舊法進行的時間，卻意外激起民眾更高的參與熱情。他感慨地說：「每天看到源源不絕的連署書湧入，真的能感受到桃園人團結一致的力量。」

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