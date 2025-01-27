總統賴清德偕國安會秘書長小年夜贈加菜金 慰勞基層海巡同仁

總統賴清德頒發加菜金給辛苦執勤的海巡同仁。（記者吳昇儒翻攝）

2025/01/27 19:14

〔記者吳昇儒／新北報導〕總統賴清德與國家安全會議秘書長吳釗燮今日下午前往海巡署第二岸巡隊野柳漁港安檢所慰勉基層海巡同仁。現場由海洋委員會主任委員管碧玲及海巡署長張忠龍接待。總統除了肯定海巡同仁在農曆年間戍守海疆辛勞外，更頒發加菜金及福袋以表達慰勉之意。

賴總統聽取完現場簡報後表示，非常感謝海巡弟兄姊妹們為了國人的安全，堅守在崗位上，並指出明天就是除夕，希望同仁們在履行職務時，仍能維持愉悅的心情，迎接新春佳節。

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更特別的是，賴總統也透過海巡署的無線電網，勉勵在線上執勤的同仁們；隨後親自頒發加菜金及福袋，並祝福大家新春愉快。

第二岸巡隊則表示，海巡任務24小時不打烊，對於查緝走私、偷渡及各項防疫工作等任務絕不鬆懈，做好藍色國土守護者的角色，若於海上或岸際發生緊急危難情事，國人可撥打海巡「118」服務專線。

總統賴清德透過無線電勉勵在線上執勤的海巡隊員。（記者吳昇儒翻攝）

海洋委員會主任委員管碧玲（右）陪同賴總統及吳秘書長共同勉勵基層海巡弟兄。（記者吳昇儒翻攝）

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