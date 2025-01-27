杜奕瑾特別問了OpenAI語言模型GPT-4o有關中共代理人會怎麼幫助中國吞併台灣。（資料照）

2025/01/27 17:27

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕最近又頻爆共諜案、網紅「八炯」拍片揭露中共統戰手法、藍白毀憲亂政，中國滲透台灣等議題再度受到熱議。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾特別問了OpenAI語言模型GPT-4o有關中共代理人會怎麼幫助中國吞併台灣，GPT-4o給出的答案直指，北京根本不需要發動武裝戰爭，透過「政治戰、經濟戰、網路戰、輿論戰、法律戰」就能讓台灣喪失主權。

杜奕瑾今天（27日）在臉書PO文，「問了GPT-4o『如果中共代理人當選台灣民代，滲透黑道、商業團體、民間宗教團體，從移民網路韌性等改變，會怎麼進行幫助中國併吞台灣？』大家可以試試，看一下GPT對台灣的建議，然後比較現在的立法院，發生的事情說中了幾個？出去拜年。」

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GPT-4o給出的答案是：「如果中共代理人當選台灣民代，並且透過黑道、商業團體、民間宗教團體滲透台灣，再加上中國移民政策與網路韌性戰略，台灣可能面臨更大規模的內部侵蝕與滲透，進一步加速中國對台的控制與併吞。」

GPT-4o更進一步點出中共透過在台代理人的影響與手段：

一、政治層面，也就是影響政治決策。透過立法院、地方政府推動親中法案，例如修改《移民法》，開放更多中國移民，讓中國人逐步改變台灣的人口結構；削弱《國安法》、《反滲透法》，使中國資金、代理人更容易活動；推動『兩岸和平協商』，透過法律手段讓統一成為『合理選項』；修改選舉法，讓中國代理人更容易當選或影響選舉結果。

承上，利用中國移民影響選舉，擴大中國移民的投票權利，例如透過『居留滿一定年限即可投票』等政策，使台灣選舉結果受中國影響。還有削弱台灣的國際地位，推動台灣『兩岸融合』，使台灣在國際上變成中國的一部分，同時阻撓台美、台日合作，削弱台灣的國際支持。

二、黑道勢力的影響，中方利用黑道恐嚇反中人士，威脅媒體、政治人物，讓敢於揭露中國滲透的人不敢發聲，甚至操控地方選舉，利用黑道勢力動員選票，確保親中候選人當選。此外，中共代理人也會進行地下經濟活動，支援中國統戰，錢、販毒、詐騙資金支援統戰活動，讓中國在台活動擁有充足資金，一方面與中國黑社會合作，進行人口販運、走私，建立跨境犯罪網絡，使台灣法律難以追蹤。

三、商業團體的影響，讓台灣經濟更加依賴中國，推動『兩岸共同市場』，讓台灣企業無法擺脫中國市場；讓中國資本掌控台灣基礎建設與關鍵產業，例如電信、能源、金融。還有影響媒體與輿論，收購媒體，推動親中新聞，讓人民接受『和平統一』論述，或是影響娛樂產業，讓影視、音樂等文化產品淡化台灣意識，推動中國認同。

四、宗教團體的影響，滲透宗教影響民眾思想，利用廟宇、教會傳播親中思想，讓信徒接受統一論述，進而動員信徒影響選舉，確保親中候選人當選。而宗教也恐成為地下統戰基地，中方利用宗教資金進行洗錢，讓中國資金合法化，也可以作為情報交換據點，讓中國特務能在台運作。

五、移民政策的影響，大規模引進中國新住民，讓中國人在台人數增加，影響政治與社會氛圍；放寬中國配偶入籍條件，讓更多中國配偶成為台灣公民，並影響選舉；建立親中移民社群，讓中國移民形成政治勢力，推動親中政策。前述若成真，中國移民將成為統戰工具，培養『中國僑民組織』，在台灣推動親中活動，或是透過移民社區進行間諜活動，蒐集台灣政治、軍事情報。

六、網路韌性政策的影響，透過中國網軍影響社交媒體，散播假訊息，製造內部分裂； 推動親中內容，審查反中言論，讓人民無法獲得真實資訊。進行網路攻擊，癱瘓台灣資訊系統，對政府機關、媒體、企業發動網攻，影響台灣正常運作；破壞選舉系統，讓投票結果出現爭議，製造內部動亂。

七、軍事層面，削弱台灣防衛能力，包括從內部滲透國防部、軍隊，影響軍方決策，削弱防衛能力；傳播『不戰論』，降低軍隊與民眾的抗戰意志。被滲透的人在戰爭時期成為內應， 提供軍事情報給中國，讓中國能夠更有效進攻台灣，或是發動內亂，配合中國軍隊進行併吞行動。

GPT-4o的結論是，「中方不需要發動直接的武裝戰爭，而是透過「政治戰、經濟戰、網路戰、輿論戰、法律戰」，逐步讓台灣喪失主權，成為中國的一部分。因此，台灣需要『強化國安法，防範中國滲透』、『嚴格管制中國資金與媒體影響』、『提高網路韌性，防止假訊息攻擊』、『限制中國移民政策，避免人口結構改變』，否則，台灣可能在『未發一槍』的情況下，逐步被中國控制並併吞。」

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