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    「山除薇害」深入民生社區 罷免收件搶搶滾

    「山除薇害」今（27）日上午臨時加開在民生社區的草埔市場收件，小巷擠滿來連署填寫資料的人潮。（山除薇害提供）

    「山除薇害」今（27）日上午臨時加開在民生社區的草埔市場收件，小巷擠滿來連署填寫資料的人潮。（山除薇害提供）

    2025/01/27 16:21

    〔記者何玉華／台北報導〕又濕又冷的小年夜，罷免國民黨立委王鴻薇的連署活動依然熱烈地進行；「山除薇害」今（27）日上午臨時加開在民生社區的草埔市場收件，儘管是深藍的選區，小巷內還是擠滿來連署填寫資料的人潮，甚至有駕駛臨停，就為了提供個人資料請志工協助填寫連署書。「山除薇害」核心志工「伊碇罷」說，有許多老伯伯不滿國民黨親共，憤怒的說，過去都支持國民黨，餘生都會用來反對國民黨。

    「山除薇害」陸戰志工說，罷免收件是跟時間賽跑，希望趁著過年前能蒐集多少算多少；今天是小年夜，之前連續舉辦收件，志工都很累，本來只計畫動員5到10名志工到場協助，沒想到大家報名踴躍，都希望出來協助，今天到場的約有20名志工，完全無償，還有海外的留學生，年後要回學校，積極的表達參與的意願。

    「伊碇罷」表示，國民黨在年假前最後一個工作日送出選罷法，讓許多投入全國大罷免工作的人員無法好好地放年假、跟家人團聚，許多人甚至犧牲放假，在大年初一到初三，在行天宮對面拜年、發放反共春聯跟年曆小卡、空白的連署數，希望民眾帶回給家人響應、一起填寫，現場也會收件。

    「伊碇罷」說，王鴻薇在立法院跟媒體、民進黨嗆賭說不怕罷免，罷團就以其魔法還其身；前幾天的網路造謠事件，罷團幫她澄清卻被抹黑、抹綠，「她自己不好好反省，以為民意還在她身上」，如今罷免情勢上升，是她自找的。

    「伊碇罷」也提到，民生社區雖然相對屬性偏藍，但他感受到不少來自國民黨盟友的支持，他說已聽到不下數十次有老伯伯不滿國民黨親共，憤怒的說，過去都支持國民黨，餘生都會用來反對國民黨；甚至在收到的連署書中，還有要罷免徐巧芯、賴士葆、林德福等其他選區的人，這也是在年後，罷團間會增加跨區收件的服務。

    「山除薇害」今（27）日上午臨時加開在民生社區的草埔市場收件，小巷擠滿來連署填寫資料的人潮。（山除薇害提供）

    「山除薇害」今（27）日上午臨時加開在民生社區的草埔市場收件，小巷擠滿來連署填寫資料的人潮。（山除薇害提供）

    「山除薇害」今（27）日上午臨時加開在民生社區的草埔市場收件，小巷擠滿來連署填寫資料的人潮。（山除薇害提供）

    「山除薇害」今（27）日上午臨時加開在民生社區的草埔市場收件，小巷擠滿來連署填寫資料的人潮。（山除薇害提供）

    「山除薇害」將在年初一到初三，發放反共春聯跟空白的連署數，現場也提供收件服務。（山除薇害提供）

    「山除薇害」將在年初一到初三，發放反共春聯跟空白的連署數，現場也提供收件服務。（山除薇害提供）

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