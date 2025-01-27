賴清德慰勉中正一分局 獲贈員警手做「Team Taiwan」棒球

總統賴清德今天下午到台北市警局中正第一分局進行春節慰勉，獲贈員警客製化Team Taiwan棒球紀念品。（記者陳彩玲翻攝）

2025/01/27 14:55

〔記者陳彩玲／台北報導〕總統賴清德今天下午到台北市警局中正第一分局進行春節慰勉、頒發加菜金，員警回贈客製化Team Taiwan棒球紀念品，分享能在奧運、中華隊12強賽大遊行，協助維護秩序及民眾安危，感到榮耀。賴清德聽聞後表示，很感動大家不以工作辛勞為苦，反而因奧運健兒、棒球英雄的喜悅而感到光榮，台灣會繼續往成功道路邁進。

賴清德表示，今天是春節第三天也是小年夜，特別到中正一分局感謝大家堅守崗位，他提及，中正一轄區戶籍人口不到5萬人，但出入超過百萬人次，交通工作相當繁重，除了總統府外，五院有四院在此轄區，其他機關行號更是不勝枚數。此外，每次總統安維勤務、民眾進行的各項活動，都有勞同仁辛苦承擔，特別利用今天表達由衷的感謝。

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賴清德說，看到中正一的員警們不以工作辛勞為苦，反而因奧運健兒、棒球英雄的喜悅而感到光榮，這非常棒，台灣會繼續進步，在過去基礎上繼續往成功道路邁進。

此外，賴清德強調，希望每個同仁快快樂出門、平平安安回家，抱著服務的心情投入工作，帶著榮耀的光輝回到家，這才是真正的目標，希望大家共同努力，最後祝福大家身體健康、新年快樂、六順和春、蛇年如意。

中正一分局分局長張嘉煌致詞提到，感謝政府一直以來擔任警察同仁最堅強的後盾，很開心執行十二強遊行的勤務，成為「Team Taiwan」的一員，並贈送員警親手製作的棒球造型紀念品，象徵警察團隊同為台灣隊，將持續守護轄區治安，全年無休。

中正一分局員警客製化棒球紀念品，球上除印有賴總統的微笑圖像外，兩側加上「Team Taiwan」字樣。（記者陳彩玲翻攝）

總統賴清德今天下午到台北市警局中正第一分局進行春節慰勉、頒發春節加菜金。（記者陳彩玲翻攝）

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