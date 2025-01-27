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    為何要罷免藍委？ 周軒點出原因：避免「家破人亡」！

    國民黨日前大砍預算後大合照。（資料照）

    國民黨日前大砍預算後大合照。（資料照）

    2025/01/27 15:36

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手於國會毀憲亂政、強闖爭議法案，日前又大砍中央政府總預算，民怨進一步升級，各地醞釀針對藍營區域立委的罷免行動。政治工作者周軒今天（27日）呼籲大家響應罷免，直言下架不適任立委是為了「自救」，避免「家破人亡」！

    周軒今天在臉書發文：「隨著行政部門釋出本次總預算被藍白大幅刪減凍結後的災情，我們可以總結一下，為什麼該罷免這些立委。因為他們的這些行為，要害你『家破人亡』。為何『家破』？大幅刪減凍結各機關業務費，約聘僱人員本來的加薪沒了，工作可能也沒了。砍掉台電千億補助，台經院預估電費調漲箭在弦上，電價漲，萬物齊漲，害你薪水漲不了，工作丟了，還要讓你多花錢，家計怎麼維持？」

    「為何『人亡』？亂砍水電業務費，連水利署都在砍，全台3000多座水門，除鏽清淤維護費用沒了，連開關門的電費都付不出來，汛期一來，水門關不起來，不知造成多少傷亡。國防預算被大砍，海巡預算被大刪，潛艦預算凍了一半，少了這些錢，巡防艦艇交不了船，戰機加不了油，共機共艇天天擾台，國軍海巡弟兄只能乾瞪眼，台灣門戶大開，覆巢之下，復有完卵乎？」

    周軒最後喊話：「為了自救，罷免這些要害你「家破人亡」的國民黨立委，是目前唯一的路！」

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