細數藍白立委惡行 呂秋遠：把這次罷免當人生最重要投票

律師呂秋遠。（資料照）

2025/01/27 15:25

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台罷免國民黨立委聲勢持續蔓延。律師呂秋遠表示，藍白覺得民進黨政府很爛，卻不願意倒閣，因為你們知道自己再也選不上。製造違憲法律，被宣告違憲就索性廢除憲法法院，你們真是好大的官威，然後要我們忍受你們四年？我們只能罷一次，也就是這一次，使盡全力、全力拉票，為了我們與孩子的未來，把這次罷免，當作人生最重要的投票好嗎？

呂秋遠在臉書PO文表示，2024年的立法委員選舉，民進黨的得票數是609萬，國民黨的得票數是540萬，民眾黨則是40萬。然而，最後的席次結果是，民進黨沒有過半，而國民黨與民眾黨卻掌握了立法院，這也沒關係，我們總是會期待一個可以制衡行政權的國會出現，讓行政權可以適度的回應沒有支持他們的選民。然而，這一年來，我們看到什麼？問黃國昌啊！他在2020年以前，在臉書寫文章反對的，是不是都是他現在在做的？包括反對更生人獄中參政，也就是摸他頭的國民黨傅總召？

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呂秋遠指出，真的覺得這個內閣很爛，提出來的預算很難接受，那就倒閣嘛！這是憲法賦予給立法院的權限，為什麼不敢做？法國的憲政體制，跟我們最接近，我們就來談這個國家最近發生的事情。去年，總統主動解散國會，結果總統的支持政黨沒過半，他只好提名巴尼耶上台，但是他又因為社會福利預算案與左派、右派議員的意見不同，在野黨決定倒閣，他在短短三個月就下台，在野黨刪除的預算是往常平均的6倍、凍結的預算是往年的30倍。

呂秋遠續指，刪除凍結國防預算是要幹嘛？台灣是要研發潛艦，潛艦是保護台海安全的重要武器耶！研發有一定保證成功嗎？你們怎麼不保證你們下一屆一定當選？要保證成功，才要放行預算，而且成功還得要按照你們的定義判斷，這不就是你們要要脅行政機關一整年嗎？凍結外交部50%業務預算幹嘛？還刪除了6.5億的宣傳預算， 你們是中國人大代表嗎？就這麼怕台灣在國際裡可以發聲？更別說那個廖先翔，宏都拉斯民不聊生還沒跟我們復交，所以你要刪除預算？算了，以你認為白匏湖社會住宅計畫應該刪除的腦袋，我很難期望你可以理解宏都拉斯跟洪都拉斯的差異。

呂秋遠質疑，數發部刪除10億，數位發展署刪除20億，防止詐騙、數位發展怎麼辦？

文化表演刪除5000萬，往後這些你們口中的「要飯的」會拿不到補助，民眾看不到優質表演，你們很開心？原本要用來平抑電價的預算被砍1000億，往後台電電費肯定要漲，幅度不小，請問以後民生物價全面飛漲，誰要負責？又丟給行政院？預算你砍的，物價商家漲的，請問你們不用負責？其他各單位業務費都被刪除或凍結30到70%，請問我們發薪水給公務員要他們辦理業務，，結果公務員沒有錢辦理業務，你們到底在懲罰誰？現在就是約聘僱會被解聘、業務經費大幅縮減，不用做事，這樣開心？

呂秋遠怒轟，不罷免你們，你們每年都可以玩一次，萬箭齊發，一下子要刪除消防署頭盔，因為怕為戰爭做準備（王鴻薇你是有多怕？）一下子要刪除文化部補助預算，說藝術是要飯的（刪預算以後就去廈門過新年，就像廈門人大而不是金門立委的陳玉珍），一下子要把社會住宅刪除、新青安貸款補助刪除、育兒津貼刪除、統一發票業務費刪除、租屋津貼刪除。通篇都是威脅恐嚇，你們要我們百姓心臟有多強？每年都得來一次？等等，就只有你們立法院的業務費上漲、助理加班費上漲、還覺得便當不夠錢讓你們訂買麥當勞全餐，你們知道自己在說什麼嗎？

呂秋遠補充，藍白可以倒閣，這是民主國家對行政團隊不滿意的正常行動。法國人在去年就這麼作了，而且逼得總統只能按照國會的方式施政。要行政按照立法進行，是要付出代價的，你們不願意付出倒閣的代價，貪戀不分區立委不被罷免的利益，那就是等著民眾罷免。你們對這個內閣這麼不滿，凍結這麼多預算，又號稱反對民意有六成，倒閣再選一定可以穩穩過半數，甚至到四分之三，可以修憲罷免總統，狠狠打賴清德臉，逼他辭職，為什麼不敢倒閣？你們說來聽聽啊！

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