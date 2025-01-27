監察院恐罰柯文哲2600萬？民眾黨吳怡萱痛罵：兩面手法對付政敵

柯文哲在非選舉期間，私下收取政商要捐給民眾黨的1300萬元捐款，涉嫌違反公益侵占罪遭起訴。（資料照）

2025/01/27 15:09

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲在非選舉期間，私下收取政商1300萬元捐款，違反公益侵占罪遭起訴，今天（27日）傳出監察院可能將以《政治獻金法》重罰雙倍金額2600萬元，引發外界熱議。對此，民眾黨發言人吳怡萱痛批，監察院就是在玩兩面手法，這樣做只是告訴大家，他們剩餘的價值就是對付政敵而已。

本報今日報導指出，柯文哲在非選舉期間曾私下收取政治獻金1300萬元，包括前新北市議員李婉鈺的父親林志郎500萬元、財團法人嘉義市私立福添福社會福利慈善事業基金會董事邱清章代轉博奕大亨陳盈助捐贈300萬元、德勤財務顧問公司資深執行副總經理范有偉捐款500萬，已函請監察院裁罰。

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睿于法律事務所主持律師秦睿昀分析，非選舉期間私下收取政治獻金未涉刑事犯罪，但監察院可能還是會以政治獻金法裁罰2600萬元。

對此，吳怡萱痛批監察院在放年假前造謠預算被砍，沒辦法處理柯文哲的案子，放假期間卻配合放話恐將裁罰2600萬元，監察院玩的是兩面手法，而且非常粗糙，此舉只是一再告訴社會大眾，監察院只剩幫民進黨對付政敵、不讓立法院有調查權的價值。

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