台中罷藍委熱潮寒流澆不熄 倫敦留學生剛回國秒幫送海外連署

台中罷免國民黨立委團體前進建國市場旁人行道聯合設點，大批民眾以人行道座椅克難填寫提議書。（記者蘇孟娟攝）

2025/01/27 15:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中罷免國民黨立委團體今天上午前進建國市場旁人行道聯合設點，受理填寫罷免提議書，氣溫驟降到11度，上午還一度降雨，仍擋不住民眾熱情，不少人填寫完再索取提議書回家給親友填，昨天才從英國倫敦返台的學生拿來10餘份海外遊子填好的提議書轉交說，返英後第二階段連署書也會從海外寄回，「惡搞立委不下架不行」。公民團體說，今天設點不到3小時，就收到超過700份提議書。

今天小年夜（27日）適逢寒流，建國市場滿滿採買人潮，罷免台吊國民黨立委中4廢翔、中5斷健、中6敲羅等公民團體上午9點到建國市場人行道聯合受理罷免提議書填寫，設備克難，天氣又冷，仍沒澆熄民眾熱情。

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建國市場在地立委中6選區立委羅廷瑋罷免提議書填寫熱絡，中4廖偉翔、中5黃健豪也有當地居民到建國市場採買辦年貨，一併加入填寫行列。

高齡超過80步的民眾氣憤指出，年輕時在金門當兵，金門是歷年來國軍費好大力氣守住的，藍白立委竟刪國防預算，甚至金門立委陳玉珍在立大砍預算，然後直奔廈門，「是要把台灣拱手讓給中國嗎」，看不慣這些國民黨立委削弱國力的作為，在家已填好提議書，不放心交給他人，自己趕來建國市場交件，還再外帶10來份要給鄰居及返鄉親友填寫。

有家庭主婦幾天來不只一次到公民團體的罷免攤位交件，她說，沒辦法像志工長時間駐點服務，但樂於幫親友、社區民眾跑腿，她幫忙呼籲「這一票再支持羅廷瑋，支持在立院亂來的羅廷瑋下架」。

更有外地求學的遊子返鄉過年，也找到連署站填寫提議書，紀姓大學生說，之前國會立法亂象已到立院前抗議，後又看到立院亂刪預算，「企圖癱瘓國家」，一定要站出來，讓國民黨不能得逞。

遠赴英國倫敦求學的學生昨夜才返抵台灣準備過年，今天一早就趕來現場繳交10餘份提議書，張姓學生說，他們在國外接連看到藍白仗多數在國會立法修法不討論、無差別刪預算，看得心驚，尤其不少人赴英國留學的學生學文化藝術，看到文化部補助藝文界預算被莫名砍掉，申請補助的文化人還被說成乞丐，更是踩到年輕人的底線，大家在倫敦自己印提議書填寫，再找要回台灣過年的同學轉交。

張姓學生說，過完年就要回英國，但第二階段連署也不會缺席，一定會填好從海外寄回，「一定要下架黑心惡搞立委」。

民眾自製罷免中6立委羅廷瑋手牌幫高調宣傳。（記者蘇孟娟攝）

民眾克難利用人行道座椅填寫罷免藍委提議書。（記者蘇孟娟攝）

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