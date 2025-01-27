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    卓榮泰慰勉興達電廠 表示「與台電站在一起」

    行政院長卓榮泰今赴興達電廠慰勉台電員工，並表達會與台電站在一起，繼續與國會溝通。（台電提供）

    行政院長卓榮泰今赴興達電廠慰勉台電員工，並表達會與台電站在一起，繼續與國會溝通。（台電提供）

    2025/01/27 14:47

    〔記者許麗娟／高雄報導〕行政院長卓榮泰今（27）日前往高雄永安的興達電廠慰勉春節期間堅守崗位的台電人員，由於行政院欲挹注台電1000億元預算被立院刪除，卓榮泰今特別提及「行政院與台電站在一起」，也會繼續與國會溝通，請求支持台電。

    由於立法院藍白兩黨大砍行政院總預算，造成罷免立委活動四起，卓榮泰昨日受訪曾表示，若倒閣能解決朝野對抗問題，「他願意啊！藍白一定不敢，但是我希望他們敢」！今被問及，他說，倒閣跟覆議案是一樣的，行政院都是被動的，只希望在一個能夠理性討論的國會當中，把國家帶上一個正常軌道上面去，行政院永遠願意為了福國利民的各項法案跟國會溝通。

    卓榮泰也表達對台電的支持，他說，年假期間堅守崗位的政府同仁，大家的辛苦努力，才能讓國人安心過年，特別是興達電廠是台灣六大電廠中非常重要的電廠，過去到現在肩負著國家經濟展和民生用電重要的角色，尤其目前台電在106天大修進度超前，在以氣換煤的橋接過程階段，未來轉換後，也會撐起重要的用電需求。

    卓榮泰指出，現在把台灣劃成六大治理區域中，大南方新矽谷包括嘉南高屏4縣市，會有很多的國際大廠和國內的高科技產業進入相關園區，務必要有穩定、低碳的供電，一方面供應廠商、一方應供應民生用電，更重要的是與世界接軌，希望未來大修後有比過去更好的空氣品質、更好的發電效能，新的廠區好後會更穩定，也希望台電能得到人民的認同、國會的肯定，會持續與國會溝通、說明，請求繼續支持台電，行政院與台電站在一起。

    行政院長卓榮泰視察興達電廠，感謝員工年節期間仍堅守崗位。（台電提供）

    行政院長卓榮泰視察興達電廠，感謝員工年節期間仍堅守崗位。（台電提供）

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