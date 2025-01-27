反駁罷免理由 徐欣瑩辦公室：誣指偷表決卡最可惡

國民黨立委徐欣瑩面臨竹縣第1選區民眾發起「除舊汰欣」的罷免連署，其辦公室回應說，罷免理由統統不實。（徐欣瑩國會辦公室提供）

2025/01/27 15:03

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新竹縣「除舊汰欣」 罷免藍委徐欣瑩今快閃連署

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣第1選區國民黨立委徐欣瑩被點名罷免，國會辦公室今天回應「除舊汰欣」罷免連署，強調尊重每位民眾的意見與想法，但罷免理由全都不實，其中誣指偷表決卡最可惡，怒斥造謠者不要用模擬兩可「疑似」2字抹黑栽贓，「國民黨在立法院是多數，基本智商就知道，多數幹嘛要去偷表決卡」？

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林思銘：做事用心有目共睹

也被民間發起連署罷免的國民黨第2選區立委林思銘說，凍結預算不是刪除，各部會到委員會說明規劃就會解凍，每年都是如此，他已經提告中央政府相關部門違反社維法。

面對現階段罷免運動，林思銘說，如果真的像他們說的，他有9年稅金和300張罰單沒繳，他的領薪水早就被強制扣薪了，會等9年讓人查嗎？

林思銘說，他光明磊落，只堅定做好立委的本分與職責，難道認真做事監督就要被罷免嗎？是要讓民進黨為所欲為嗎？他會利用出席活動時詳細和民眾說明清楚，他也相信自己做事的用心有目共睹。

徐辦：立院運作複雜 勿斷章取義

徐欣瑩國會辦公室表示，徐欣瑩任召委向來認真開會、主持會議。如有不能開會的情況，都是因執政黨杯葛議事，霸占主席台之故。徐欣瑩從未說過「討論浪費時間」，他們嚴正駁斥這是不實的抹黑。

徐欣瑩國會辦公室也強調，徐欣瑩從未要求台灣學中國憲法，嚴正駁斥這是非常惡意的栽贓。至於客委會主委是否用客語詢答，徐欣瑩完全尊重主委跟每位質詢立委彼此之間的溝通，從未強制要求用華語。

而選罷法+1版本，並不是「3分鐘出委員會」，而是安排了「3天的會議」，最後才出委員會。針對新住民及外籍配偶，徐欣瑩是以人道精神平等理念，主張一視同仁予以照顧。至於總預算相關的不實指控，不只是徐欣瑩個人被造謠，實際上攀誣、假訊息滿天飛前所未見。充斥的造謠套路就是執政黨說「今年刪減預算創紀錄，讓政府無法運作⋯⋯。」但卻沒說「今年的總預算也創紀錄的多」、「刪減後的總預算還是創紀錄：前所未有的多！」

徐欣瑩國會辦公室強調，立院運作非常專業複雜的，請不要故意利用資訊落差，斷章取義造謠抹黑。

面對罷免運動，林思銘說，如果真的像發動罷免者所說的，他有9年稅金和300張罰單沒繳，他的領薪水早就被強制扣薪了，會等9年讓人查嗎？ （記者黃美珠攝）

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