罷免葉元之不畏寒風 「板橋大刪元」籲藍營勿貼標籤

罷團「板橋大刪元」今（27）日不畏寒風舉行快閃連署收件，前往板橋捷運站2號出口收件。（記者黃子暘攝）

2025/01/27 13:51

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋東區國民黨立委葉元之被選民發起罷免連署。罷團「板橋大刪元」今（27）日不畏寒風舉行快閃連署收件，發言人莫莉表示，大刪預算、葉元之直播機密預算後為自己辯護的相關新聞發酵，罷免連署收件狀況一直不錯，最近還沒時間盤點，也許已超過第一階段安全目標8484份。此外，莫莉也說，要正告國民黨、葉元之勿再將公民罷團貼上「工讀生」等標籤，企圖抹黑公民團體、抹滅罷免行動正當性、激化藍綠鬥爭。

「大刪元」將第一階段連署設定8484份為安全目標，談及近期收件狀況，莫莉說，昨日雖有大雨，但府中等各收件站點收件量不錯，只是還未彙整，除夕、初一休息日，團隊同仁可能有機會盤點、更新份數，初二起團隊持續收件，最終目標是進入投票階段；莫莉表示，大刪預算新聞發酵後，收件狀況一直不錯，葉元之直播機密預算後為自己辯護的說法也只是顯露出他的不專業、不盡職，讓民眾認為怎會選出這樣的立委，新聞發酵後也有帶動罷免收件量。

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至於葉元之聲稱罷團為「工讀生」，莫莉表示，罷團才是被國民黨、葉元之號召上街頭的，否則過年為何不在家陪家人？她要正告葉元之、國民黨，請勿為抹煞公民行使罷免的正當性而貼團隊標籤，團隊成員都是另外有工作公民，因為國民黨提出許多奇怪法案、亂刪預算直接影響民生經濟，才導致公民想行使罷免權罷免不適任立委，這是公民權益的展現，國民黨不思反省反倒惡毒、惡意地試圖取消公民行動的正當性。

莫莉指出，台灣政治歷史發展上，會把公權力轉化成國家暴力、直接對人民施暴的向來都是國民黨，近期也有國民黨相關人士發起罷免民進黨委員想反制，比較二者，罷免藍委的罷團公民成員都要戴口罩或遮臉，唯恐行使正當權益卻遭肉搜，進而影響親友、工作場域，國民黨反制罷免團體卻相對「大喇喇」，因為相關人士都想爭取戰功，這就是公民團體與背後有政黨奧援的差別，對於民主社會是一大諷刺。

立法院在年假前滑壘送出「選罷法修正案」連署加嚴版本，莫莉對此表示，團隊仍是希望爭取可以使用舊版本選罷法的時間，新法可能會讓民眾憂慮個資問題，這就是國民黨技術性提高罷免門檻，當然會造成部分公民疑慮；過完年後，行政院必須處理相應程序，罷團時間不多，應該年後會將連署書送出提案，只是具體日期尚在討論。

參加罷免連署的王先生說，他是紀錄片創作者，面對公視預算刪減一事，同學、同業都很挫折，參與連署是一種反對不公平對待的意見表達方式，做為台灣公民，他想站出來為自己說話，也有跟家人提起罷免連署，在尊重家人意見的同時也向家人表達訴求，也許某天公民會無法在需要時走上街頭，但趁現在可以連署時，大家願意站出來、親筆寫下反對意見。

葉元之回應，罷團已經搞很久了，都是民進黨相關人士、民代在推罷免、收件，很多鄉親很反感，選輸的人怎麼又要罷免選贏的。

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