嗆藍「反惡罷」螳臂擋車 柯建銘：強盜罷免警察？

立法院民進黨團總召柯建銘今以「大解密」為題舉行記者會兼網路直播。（記者謝君臨翻攝）

2025/01/27 13:23

〔記者謝君臨／台北報導〕全台罷免國民黨立委聲勢持續蔓延。立法院民進黨團總召柯建銘今（27）日受訪表示，現在所有台灣人都支持罷免，只有藍白陣營除外。對於藍營擬定三層次聲稱「反惡罷」，他批評是「螳臂擋車」，「包在一起」死亡比較快，「反正國民黨講的你就倒過來解讀」，「全天下有強盜在罷免警察的嗎？比義和團還義和團」。

柯建銘今以「大解密」為題舉行記者會兼網路直播，重新解析「請君入甕，請君入罷」議題，強調現在所有台灣人都支持罷免，只有62位國民黨立委（實際上是52席國民黨立委、8席民眾黨立委、2席無黨籍立委等泛藍陣營）除外。

請繼續往下閱讀...

他說，國民黨非常有種說要「反惡罷」，但惡霸是國民黨自己，「我們講的是要罷免國民黨立委和貪污的縣市首長，他們的反惡罷是講自己才是惡質罷免。」他們擬定3個層次，中央黨部、縣市首長、立院62個神風特攻隊，以為可以抵擋民意，這是「螳臂擋車」，3個包在一起死亡比較快，國民黨講的必須要反著看。

柯建銘指出，國民黨一直在表演非常愚蠢的自殺行為，「全天下有強盜在罷免警察嗎？」國民黨比強盜還惡質，要竊國、破壞國家，要把國家送給中共，要把台灣變成共產國家，要罷免台灣人民，這很奇怪，邏輯完全顛倒，比義和團還義和團，完全沒腦筋，反而會被罷免掉，這就是「請君入甕，請君入罷」。

「全天下有加害者在罷免被害者家屬嗎？」柯建銘說，2月3日開工大吉、罷免大吉，當天罷免國民黨立委連署就會送到中選會，但同日國民黨才要處理行政院所提出的「選罷法覆議案」，後面還有總統公告時間，所以一定是用免附身分證影本的舊法，未來的罷免案才會適用新法，這很弔詭。

柯建銘表示，藍白在去年12月20日要處理選罷法、憲訴法、選罷法，他在前一晚講「島嶼絕對會再天光」，國民黨亂刪總預算、3部法亂處理，現在做任何行為都沒用，只是增加人民反感，讓人民覺醒。假如沒有罷免國民黨，大家生命財產都會失去。從另一角度想，他也要感謝國民黨團結人民，讓大家挺身保衛台灣。

他也強調，有關罷免議題，民進黨團在1月21日黨團會議有通過決議，就是尊重民意，讓千百個公民團體先行，我們在後面當後盾，包括提供罷免書，民眾填完交過來，我們再送交公民團體集中，就是「代收代付」的工作而已，而非在第一線喊「全面大罷免」。反觀國民黨才是從自己角度、以政黨下令大罷免。

柯建銘強調，選舉、罷免是憲法賦予所有人民的權利，民意都起來時，猶如最強颶風無堅不摧，「請國民黨小心一點，可能會摧枯拉朽，掃入歷史焚化爐，馬上化作一股青煙。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法