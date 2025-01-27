為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    綠委楊曜呼應卓榮泰 籲解散國會全面改選

    民進黨立委楊曜。（資料照，記者劉禹慶攝）

    民進黨立委楊曜。（資料照，記者劉禹慶攝）

    2025/01/27 14:09

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對立法院朝野預算攻防戰，藍綠升格為相互罷免對決態勢。行政院長卓榮泰出面喊話，請藍、白在野黨優先重新處理不合理刪凍的國防外交預算，讓台灣的戰力外交推動不打折扣。綠營立委楊曜也提出解散國會、全面改選，盡早平息立院朝野之爭。

    針對卓榮泰承諾，只要在野黨停止削弱國家防衛能力、阻礙台灣經濟發展，個人去留並不重要，如果去職可以讓政府正常運轉、讓人民正常生活，希望國會擁有多數的在野黨提出倒閣案，個人去留對比於國家發展及人民福祉乃屬小事。

    楊曜表示，如果白藍立委提出並通過倒閣提案，總統可以解散國會進而全面改選立委 。反而藍綠政黨對決，相互在個別選區提出罷免、重新改選，不只程序繁瑣曠日費時、高度影響政府運作與人民生活，而且社會動盪與對立的時間及社會成本的付出，都相對高於一次性全面改選。

    楊曜向來主張解散現在的國會全面改選，讓台灣的新民意組成新國會。如果在野黨提出倒閣案，他會投票支持，如果在野黨不提倒閣，而選擇對楊曜提出罷免，他當然也會對澎湖縣的國民黨公職人員提出相對應的罷免案！因此他主張解散國會全面改選，呼應卓榮泰不計個人去留，只管國家安全與人民福祉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播