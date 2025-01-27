綠委楊曜呼應卓榮泰 籲解散國會全面改選

民進黨立委楊曜。（資料照，記者劉禹慶攝）

2025/01/27 14:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對立法院朝野預算攻防戰，藍綠升格為相互罷免對決態勢。行政院長卓榮泰出面喊話，請藍、白在野黨優先重新處理不合理刪凍的國防外交預算，讓台灣的戰力外交推動不打折扣。綠營立委楊曜也提出解散國會、全面改選，盡早平息立院朝野之爭。

針對卓榮泰承諾，只要在野黨停止削弱國家防衛能力、阻礙台灣經濟發展，個人去留並不重要，如果去職可以讓政府正常運轉、讓人民正常生活，希望國會擁有多數的在野黨提出倒閣案，個人去留對比於國家發展及人民福祉乃屬小事。

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楊曜表示，如果白藍立委提出並通過倒閣提案，總統可以解散國會進而全面改選立委 。反而藍綠政黨對決，相互在個別選區提出罷免、重新改選，不只程序繁瑣曠日費時、高度影響政府運作與人民生活，而且社會動盪與對立的時間及社會成本的付出，都相對高於一次性全面改選。

楊曜向來主張解散現在的國會全面改選，讓台灣的新民意組成新國會。如果在野黨提出倒閣案，他會投票支持，如果在野黨不提倒閣，而選擇對楊曜提出罷免，他當然也會對澎湖縣的國民黨公職人員提出相對應的罷免案！因此他主張解散國會全面改選，呼應卓榮泰不計個人去留，只管國家安全與人民福祉。

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