他們要罷綠委！藍營青年軍：罷免吳思瑤、吳沛憶「意向書」已達標

「罷吳四騎士」國民黨青年部前主任陳冠安（左起）、罷免吳思瑤召集人賴苡任、前國民黨青工會總會長滿志剛、罷免吳沛憶召集人兼劉思吟今日召開記者會。（記者王藝菘攝）

2025/01/27 13:33

〔記者林哲遠／台北報導〕罷免藍委行動全台開花，民團利用年假期間持續進行罷免連署活動；與此同時，由國民黨青年軍組成的「罷吳四騎士」也發起罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶行動反制，今（27）日宣布兩人的罷免「意向書」數量已突破罷免第一階段門檻，將在2月1日起前往相應選區擺攤，邀請民眾填寫連署書。

「罷吳四騎士」前國民黨青工會總會長滿志剛、罷免吳思瑤召集人賴苡任、罷免吳沛憶召集人兼劉思吟、國民黨青年部前主任陳冠安今日召開記者會。滿志剛宣布，罷免吳思瑤第一階段的門檻為2672份，目前士林北投搜集了3139份意向書；罷吳沛憶第一階段是2339份，中正萬華已搜集了2616份的意向書。

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滿志剛說，現在如何在2月1日將意向書變成連署書，是團隊現在很重要的首要任務，因此2月1日團隊會重回中正萬華、士林北投的宮廟、市場擺攤，力拚最快的時間，讓第一階段過關。

賴苡任補充，接下來，他會將將第一階段的正式連署書表格上傳至罷免吳思瑤的「地動刪瑤」粉絲專頁，民眾若有意願支持罷免行動，可自行列印表格，待2月1日他們擺攤時再給他們。他也強調，由於「選罷法修正案」剛送出，尚需總統公告實施，因此現階段仍依舊法辦理，無需附上身分證正反面影本。

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