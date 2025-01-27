英駐台代表鄧元翰將離任 林佳龍頒贈「睦誼外交獎章」感謝貢獻

英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）將離任，外交部長林佳龍頒贈「睦誼外交獎章」感謝貢獻。（外交部提供）

2025/01/27 12:35

〔記者謝君臨／台北報導〕英國駐台代表鄧元翰（John Dennis）派駐台灣4年，即將在2月離任，結束超過40年的外交官生涯，外交部長林佳龍在農曆年前的最後一個上班日（24日），於外交部接見他並頒贈「睦誼外交獎章」，以表彰鄧元翰對強化台英關係所做的貢獻，並率領外交部的同仁們逐一向他敬酒，祝福他退休後的人生一切順心。

林佳龍提到，鄧元翰派駐台灣4年任內，台英雙邊關係有著十分顯著的進展。2023年11月，台英雙方簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）；去年5月，台英簽署「有機農產品相互承認瞭解備忘錄」，都是台灣與歐洲國家在相關領域簽署協議的首例，具有示範性意義。

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林佳龍表示，自2021年英國擔任七大工業國（G7）輪值主席以來，G7 已多次在聲明中強調台海和平穩定對全球安全與繁榮至關重要。英國下議會更在去年底通過「台灣國際地位」動議案，指出「聯大第 2758 號決議」並未確立中國對台灣的主權，也未提及台灣在聯合國的地位，反制中國刻意扭曲決議的意圖。

展望未來，林佳龍說，期待台英關係在鄧元翰打下的堅實基礎上更進一步發展。隨著英國正式加入CPTPP，也期待英國支持台灣加入該協定；同時，也鼓勵英國加入由台、美、日、澳、加所組成的「全球合作暨訓練架構」（GCTF），成為首個參與該架構的歐洲合作夥伴。

林佳龍說，鄧元翰曾提及他在1980年代於香港學習中文時，就期待派駐台灣，台灣社會的自由環境與民眾的友善更讓他感到舒適。鄧元翰促成台英兩國在 2022年相互承認駕照，即便外交生涯即將畫下句點，他仍期盼未來能再次造訪台灣。林佳龍也感性說道：「期待你再回來，我們台灣人的好朋友，鄧元翰代表。」

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