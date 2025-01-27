通通都要！列舉吳春城強推「壯世代」 張育萌：堪稱國家浩劫

民眾黨立委吳春城。（資料照）

2025/01/27 11:27

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城上任後力推「壯世代促進法」，近日遭外界質疑圖利。對此NGO工作者張育萌列出吳春城過去一年強推「壯世代」的事蹟，直言「吳春城花了一年在立法院兜售「壯世代」，這種素質的立委堪稱國家浩劫。」

張育萌在臉書PO文表示，去年6月，吳春城質詢文化部長李遠，檢舉說「兒童繪本歧視壯世代」，李遠看起來超困惑，吳春城立刻得意洋洋秀出投影片說，「你看，妖怪都是老的、巫婆也都很老」，然後又再拿教科書說「你看，課本上畫的爺爺都會拿拐杖。我有拿拐杖嗎」？吳春城批評台灣教科書裡的壯世代通常都是祖父母或鄉巴佬，看起來悠悠哉哉無所事事，如果只是單純抱怨也就算了，還要求文化部要提出「減少高齡歧視報告」。

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張育萌指出，在這之前一個月，立法院財政委員會審查前瞻預算解凍，吳春城雖然不是財委會委員，但看到前瞻預算有邊「9.2億縮短偏鄉數位落差」的經費，立刻要求數位部把這9.2億元拿來加強壯世代的數位落差，數位部次長李懷仁聽到很驚恐，立刻跟吳春城說「報告委員⋯⋯前瞻預算有法源規定⋯⋯偏鄉的預算不能拿來用在其他地方⋯⋯」吳春城還惱羞成怒說「你們腦筋很硬」，又改口說「你們要拿其他經費來做我也不管啦」，但前瞻還是要納入壯世代落差，李懷仁很困惑說，但前瞻預算去年早就截止了，「我實在沒辦法跟你承諾⋯⋯」，吳春城根本搞不清楚狀況，當時審的前瞻預算第四期當年已經在執行了，會再排審查只是因為有部分凍結，要排案解凍。

張育萌指出，去年4月，教文委員會在審查對學生超重要的《學生輔導法》，《學生輔導法》攸關學校心輔人力夠不夠，涉及學生心理健康的問題。這是個很嚴肅的議題，結果吳春城身為教文委員會的成員，幾乎完全不做功課。他說現在學生已經不是以前順從的「阿貓阿狗」，然後突然鬼轉說，學生現在會面對輔導和管理的問題，是因為台灣有「高齡化挑戰」，哇，這種峰迴路轉真的歎為觀止，整場發言，吳春城繼續推銷「壯世代」才是年輕學生未來的戰場，如果學生沒準備好面對「壯世代人口」，力量沒辦法發揮，當然會迷茫和絕望。

吳春城提出的解方是，要有「齡合經濟」的思維，才能面對教育和輔導系統現在的困境，全世界有第二個人支持這樣的論述嗎？接著，教文委員會討論《偏遠地區學校教育發展條例》，吳春城上台說，偏鄉除了小孩還有壯世代。所以要照顧壯世代，政府應該要發「終身學習券」。

張育萌續指，吳春城去年底到交通委員會向數位部長黃彥男抱怨說，立法院問政品質太低，「很多人都不知道『壯世代』定義是什麼」，吳春城聲稱問「ChatGPT」壯世代是什麼，ChatGPT都能回答，「這比立委厲害，因為立委問的問題都是小學生的疑問」，所以吳春城要求數位部開發一個立法問政諮詢的AI，以後讓立委可以用，「這一切的開始，是去年，他第一次在院會質詢，拿了一份不知道哪來的民調」，吳春城說「我做了一份民調」，再指出民調有「超過六成壯世代希望優先檢討」壯世代政策。

張育萌直言，接著，他就展開為期一年的「壯世代疲勞轟炸」，別忘了，這一路上，吳春城都還是壯世代教科文協會的理事長，還曾經用協會投標政府（勞發署）標案。

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