批柯文哲要貪又膽小 吳靜怡：躲在黃珊珊背後當媽寶

媒體人吳靜怡。（圖擷取自 臉書）

2025/01/27 12:22

陳姿文／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴並羈押禁見，對此媒體人吳靜怡表示，柯文哲一再辯稱「不清楚木可公司運作」，推辭要民眾黨代為回應監察院，真是要貪又膽小，聲稱無罪又不願意正面對決，真的是想靠民眾黨賺世代！最後一刻，還是要躲在黃珊珊背後，當個媽寶啊！

吳靜怡在臉書PO文表示，柯文哲交保時的兩大重點，一個就是壯世代，另一個就是監察院！請問民眾黨，你們甘願淪為柯文哲的政治打手嗎？企圖刪減監察院背後的陽謀是不是為了柯文哲的「政治獻金案」？據報導，柯文哲去年底交保時，除了特別關心吳春城的「狀促法」進度，更已指定黃珊珊代向監察院說明「政治獻金案」，監察院預計春節後即將開會，並提出調查報告。黃國昌說柯文哲交保時，跟他對話長達兩小時半，真讓人懷疑，整個立法院民眾黨刻意刪除部會業務預算的政治動作，是否跟柯文哲司法或是「壯世代」的類屯田計劃有直接關系？用立委職權施壓再施壓。

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吳靜怡指出，柯文哲和木可公關侵占政治獻金共6834萬元，還有相當多筆刻意隱匿的未申報鉅額現金，年後，監察院總計罰款恐達2600萬元，所以陳佩琪之前發文說要做公益，真的不用，趕快處理要償還的侵占款和罰款比較實際。

吳靜怡直言，柯文哲一再辯稱「不清楚木可公司運作」推辭要民眾黨代為回應監察院，真是要貪又膽小，聲稱無罪又不願意正面對決，真的是想靠民眾黨賺世代！最後一刻，還是要躲在黃珊珊背後，當個媽寶啊！

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