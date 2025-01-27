新竹縣「除舊汰欣」 罷免藍委徐欣瑩今快閃連署

新竹縣發起「除舊汰欣」罷免藍委徐欣瑩的連署活動，近日開始展開連署。（圖由葉清益提供）

2025/01/27 10:04

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣近日也颳起「除舊汰欣」罷免第1選區國民黨立委徐欣瑩的活動，發動的團體昨天首日在民進黨新竹縣黨部取得241人的參與，團隊對外聯絡人葉清益說，今天上午9點到10點半，在湖口王爺壟運動公園將有快閃連署。大年初一（29日）中午以前也會在芎林鄉飛鳳山爭取走春人潮支持，目標要在2月3日達到3000份以上成功送件。

葉清益說，他是「除舊汰欣」罷免徐欣瑩團隊的公關。昨天跟罷免林思銘的團隊一起在民進黨新竹縣黨部聯合辦理，因罷免徐欣瑩活動才剛開始，所以很多鄉親還不知道，以致昨天連署人數僅有241份，而連署罷免林思銘的則有419份。

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未來罷免連署據點、時間還在討論規劃，但因第1階段罷免連署書需要2153份，所以團隊計劃取得3000份以上才送件，春節年假期間也將持續進行，希望能在2月3日達標送件。

葉清益說，他們號召新竹縣第1選區鄉親一起連署罷免徐欣瑩的原因，是她不支持行政院性平等業務預算、刪減和凍結客家委員會的經費。徐欣瑩在委員會討論時當主席卻又不開會，還跑去洗頭說討論浪費時間。更在質詢行政院長時，表明要台灣學中國憲法。

此外，葉清益也說，當客委會主委用客語答詢被洪孟楷打斷時，擔任召委的徐欣瑩立刻裁示「用國語、華語」。當內政委員會排審公職人員選罷法「加1」版，也就是罷免票數須高於當選票數，作為召委的徐欣瑩在國民黨立委掩護下，「3分鐘」宣布全案保留送出委員會。

葉清益也抨擊徐欣瑩在議會中，疑似偷拿表決卡、疑似代按。當2024第1次會期連署提出中配入藉6年改4年，引起國人反彈有加速中國人洗人口之嫌，民調89%都不贊同下，國民黨才收手徹回。但去年12月藍營又再次偷襲提案，所以他們覺得不罷免掉藍委，他們隨時會再偷襲。

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