藍白大砍總預算 矢板明夫：國際對台削減軍事預算表達擔憂

日本資深媒體人矢板明夫。（資料照）

2025/01/27 10:21

陳姿文／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在野黨日前大砍了今（2025）年度的總預算案，而當中的後續效應也在近期慢慢浮現。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，看了這幾天世界主要幾個國家的媒體和專家的評論，很多人都對台灣削減軍事預算表達了擔憂。

矢板明夫在臉書PO文表示，台灣的立法院被在野黨大幅刪減預算一事，已經受到了國際媒體的注意。看了這幾天世界主要幾個國家的媒體和專家的評論，很多人都對台灣削減軍事預算表達了擔憂，美國的CNN認為，美國總統川普在競選期間，一再要求台灣增加國防預算、提高保衛自己的能力。但是在川普的就職典禮結束幾個小時後，台灣立法院就投票凍結了數十億美元的國防支出。此舉可能會激怒川普總統。

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矢板明夫指出，法國《世界報》發長篇報導指出，儘管存在中國入侵台灣的威脅，儘管川普總統施壓要求台灣增加安全開支，但是，台灣還是削減了自己的國防預算，《世界報》在這篇報導中，特別提到了「台灣的軍事領域受影響最嚴重」。並舉出了以下幾個例子。有一大型潛艇開發計畫的資金被凍結；無人機工廠項目暫停；日常的軍事訓練可能也受影響；台灣軍方的對外通訊預算也被削減了60％，將影響台灣應對中國虛假宣傳的能力。

矢板明夫續指，日本各大媒體也重點報導了台灣的軍事預算被大幅刪除這件事。日本第一經濟研究所的主任研究員西濵徹指出，「國防部的業務費約有三成被凍結，這將對美軍等軍事演習以及交流機會造成限制，廣泛的軍事活動必然會受到影響」。西濵徹認為，立法院的一系列決定，對於意圖統一台灣的中國而言，無疑是「想過河時，渡口剛好來了船」（渡りに船）。假如情況如此發展下去，美國的川普政府可能會減弱對台灣的幫助。

矢板明夫直言，西濵徹最後提醒日本也要加強防衛。他強調，在地理位置上與台灣相近的日本也必須意識到，台灣的問題絕對不是「對岸的火災」，不能有隔岸觀火的心態。

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