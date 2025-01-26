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    首頁　>　政治

    陳佩琪心疼丈夫關牢房 許富舜酸：可能比較喜歡收1000萬的柯文哲

    民眾黨前主席柯文哲昔日學生許富舜醫師。 （資料照，記者劉信德攝）

    民眾黨前主席柯文哲昔日學生許富舜醫師。 （資料照，記者劉信德攝）

    2025/01/26 22:21

    〔記者楊心慧／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴並羈押禁見，柯妻陳佩琪今（26日）在臉書發文思念丈夫，昔日學生許富舜則在陳佩琪臉書PO出，她2015年自爆與柯文哲吵架吵到離婚一事，許富舜受訪感嘆，可能師母比較喜歡2022年以後、願意拿妙天1000萬政治獻金的柯文哲，而不是喜歡2015年時的柯文哲。

    許富舜日前爆料，曾親眼見到不明來源的錢被柯帶回家，陳佩琪則提告，並在本月22日以告訴人身分傳喚陳佩琪及其律師出庭說明。

    柯妻陳佩琪今（26日）在臉書發文思念丈夫，並列舉柯在擔任台大醫師、台北市長期間的成績，更稱柯現在卻因被構陷的圖利、貪污罪被關押在陰冷的牢房中。

    許富舜則於陳佩琪的臉書上PO出，陳佩琪於2015年5月母親節前夕，曾自爆與柯文哲吵架吵到離婚一事，當時陳佩琪還透露小孩對她說：「媽媽我們支持你！如果離婚，我們的監護權都歸你喔」，讓她熱淚盈眶。

    柯文哲涉京華城弊案、政治獻金侵占案，起訴書更揭露柯文哲收取悟覺妙天裝在行李箱內的1000萬元後，親自交給許芷瑜，要親信「橘子」許芷瑜拿給前柯文哲辦公室主任李文宗，柯文哲本月初於台北地方法院羈押庭時，也承認有收這筆政治獻金。

    許富舜今表示，他在師母的臉書PO出這則新聞，也是感嘆可能師母比較喜歡2022年以後、願意拿妙天1000萬政治獻金的柯文哲，而不是喜歡2015年時的柯文哲。

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