台電千億補助被砍電價要漲了？卓榮泰：不知牙關能咬多久

行政院長卓榮泰。（資料照）

2025/01/26 21:19

〔記者陳政宇／台北報導〕藍白立委大砍今年度總預算，包括政府挹注台電的1000億元預算被刪除，電價調漲與否備受關注。行政院長卓榮泰評估，台電至今已虧損2800億元，接下來恐達到近4000億，不知道牙關能咬多久；至於電價審議委員會是否願意繼續補助政策，須視幾個月後的情勢變化，因為預算被刪得很多。

網路節目「下班瀚你聊」今（26日）晚間播出卓榮泰的專訪內容，主持人黃暐瀚關切台電補助被砍所造成的影響。卓榮泰說，去年電價審議會拍板民生電價維持每度電2.7元，與發電成本差了1元，漲得比較多的是用電大戶，當時希望用公務預算補助，健全台電財務，但現在卻回過頭說不算了，「我覺得我們對不起台電所有員工」。

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卓榮泰介紹自己穿著的台電外套說，他最近到很多地方都穿著它，包括日前到台南視察地震災情時，也是先看看台電人員在第一時間趕快恢復用電，很感謝台電、台水等公營事業，馬上投入人力，進行災後復建。

卓榮泰指出，政府既然希望壓低衝擊，讓民生用電不要快速成長，就該從公務預算補貼，讓台電公司財務健全，否則會發生大麻煩；台電至今已虧損2800億元，接下來恐達到近4000億元。

至於是否調漲電價？卓榮泰坦言，他現在仍希望台電能咬緊牙關，但能咬多久就不知道了，政府的原則是不衝擊民生用電，但電價審議委員會是否願意繼續補助政策，仍須視幾個月後的情勢變化，因為預算被刪得很多。

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