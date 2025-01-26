藍白《財劃法》修惡 網製圖曝嚴重性：可能癱瘓中央政府

網友製作的圖表顯示，今年度剩下的預算（綠色部份）真的少得可憐。（擷取自臉書）

2025/01/26 20:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在野黨大砍中央政府總預算，更聯手通過《財劃法》修惡，使各部會的行政作業窒礙難行。就有網友製作了圖表，來提醒事態的嚴重性。

近期，藍、白頻頻針對總預算及大罷免，在網路上與民進黨唇槍舌戰。但是，就有網友製作了圖表提醒，在野黨只回應總預算的爭議，卻故意忽略《財劃法》修法的嚴重性，就是在惡意製造話術，來達成資訊落差。

請繼續往下閱讀...

該網友於臉書表示，今（2025）年度的中央總預算為3兆1325億元，扣掉立院不能刪除的義務支出1兆8000多億元，和給地方的補助款2900多億元後，只剩下約1兆初頭能運用。

網友提到，這1兆初頭的預算，在被立法院凍刪了3575億元之後，只剩餘6700億元。若是加上已經三讀通過的《財劃法》，會再減去3753億元，因此，最終的年度預算，只有不到3000億元。

該網友比較了近5年的中央歲出預算，就坦言，「今年度剩下的預算（綠色部份）真的少得可憐，反之被立法院挖掉的部份（藍色部份）大的異常誇張。」網友也直呼，「真的不要說這次刪預算沒什麼。」以這張比較圖來看今年剩下的預算，就是有可能癱瘓中央政府的功能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法