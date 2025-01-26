罷免行動如火如荼！淡水民眾冒雨排隊、桃園志工涼亭內架電燈

桃園罷免志工準備桌椅，甚至牽電線架電燈，十幾位志工忙得不可開交。（圖擷取自Threads）

2025/01/26 20:10

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對藍白聯手大砍中央政府總預算及一系列爭議法案，全台罷免行動迅速升溫，民眾以實際行動表達對藍白勢力的不滿。今（26）日有網友PO出桃園地區「光復桃園，六區全罷」以及新北淡水區「拆楷」行動的熱烈場面，即便面對嚴寒與風雨，罷免連署活動仍吸引大批民眾參與，場面盛況空前。

有網友在Threads上分享桃園與淡水罷免行動的現場情況。一名網友貼出淡水罷免站的排隊情形表示，「淡水區罷免回報，已經排五十分鐘了還有這麼多人...加油，罷免洪孟楷！」

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另一名網友則分享桃園藝文特區同安公園的照片，感嘆道：「太感人吧！大雨中人潮還是洶湧，桌椅都不夠坐，住旁邊的志工直接搬桌椅板凳，涼亭不夠亮就牽電線架電燈，十幾位志工都忙到不行，臺灣人加油！桃園人加油！」

照片曝光後，網友紛紛讚揚參與者的行動力，「大家意志很堅定」、「說這人潮是在排隊領錢母發財金我都信」、「加油！全台罷免大成功！」、「辛苦志工們了，你們要注意保暖唷！」、「天氣很冷又下雨 辛苦了！」、「看看什麼叫天怒人怨」。

淡水居民在雨中排隊領連署書。（圖擷取自Threads）

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