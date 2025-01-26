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    首頁　>　政治

    八炯出招！發「兩蔣小物」罷免王鴻薇 長輩群有感

    八炯現身南京市場發放反共春聯，力挺罷免行動。（擷取自「山除薇害」Threads）

    八炯現身南京市場發放反共春聯，力挺罷免行動。（擷取自「山除薇害」Threads）

    2025/01/26 19:46

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨祭出「超甲級」動員，要罷免各縣市的國民黨立委，而民團也跟著響應，成立了「山除薇害」，要罷免台北市中山、北松山區的立委王鴻薇。對此，網紅八炯今（26日）就出面聲援，並發送「兩蔣小物」，獲得不少選民力挺。

    今日上午，八炯跟民團一起前往南京市場，收取罷免的連署書，並發送「兩蔣小物」。八炯這次竟反向操作，發送印有前總統蔣中正、蔣經國肖像的春聯及小卡，上面除了有兩蔣的肖像照，更寫著「剿匪滅共，蛇我其誰」、「反共復國，蛇轉乾坤」的標語。

    一直以來，中山、北松山區，就是穩定的深藍選區，王鴻薇本屆也以10萬5050票，52%的高得票率連任，其實並不在外界預計的易罷名單內。不過，民團就提到，八炯這次的新招數，除了吸引年輕人注意，也成功打入了長輩群裡。

    就有網友說到，自己的外婆在收到「兩蔣小物」後，也跟著認同表示，「對啦，就該讓那些國民黨知道，他們當初來到底是為了什麼，現在搞成這樣，有夠諷刺。」民團就喊話鼓勵，「終於見到了許多人從沈睡中甦醒，即便我們明白路還很長，但我們決不會輕言放棄。」

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