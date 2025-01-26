年節仍堅守崗位守護民眾健康 張善政慰問桃園醫護人員

桃園市長張善政26日前往轄內8家桃園市急救責任醫院，向值班的醫護人員表達感謝並致贈慰問禮品，圖為桃園療養院。（桃療提供）

2025/01/26 19:17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市長張善政今（26）在衛生局長賈蔚陪同下，前往轄內8家桃園市急救責任醫院，包括中壢天晟醫院、衛生福利部桃園醫院、桃園療養院、敏盛綜合醫院、聖保祿醫院、台北榮民總醫院桃園分院、桃園長庚醫院與林口長庚醫院等，向值班的醫護人員表達感謝並致贈慰問禮品，張善政表示，春節期間因氣溫驟降及流感高峰，各級醫院肩負重責，感謝所有醫護人員的辛勞付出，讓民眾得以在春節期間安心團圓過好年。

張善政表示，各級醫院對民眾健康的守護至關重要，是桃園長期醫療夥伴，各醫院配合市府推動低劑量電腦斷層篩檢（LDCT）上取得卓越成效，雖然增加了醫療人力的負擔，卻讓早期癌症患者的治癒機率大幅提升，年假期間，第一線醫護人員犧牲與家人團聚的時間、堅守崗位，謹代表桃園市民對醫護同仁的辛勞表達由衷謝意。

請繼續往下閱讀...

中壢天晟醫院董事長徐慧伊表示，感謝市府與醫院攜手，讓醫護同仁與長照工作者能安心為鄉親服務，讓市民健康、平安地迎接新年。

衛福部桃園醫院院長楊南屏指出，該院深耕桃園46年，是重度急救責任醫院，春節期間特別設置傳染病特別門診，紓解急診壓力，也維持24小時兒科專科醫師值班，提供市民安心醫療服務。

桃園療養院副院長李俊宏則感謝市府長期支持，該院將持續提升醫療品質，專注於社區民眾心理健康，持續提升醫療品質。

台北榮總桃園分院院長彭家勛也感謝市府春節期間的慰問與支持，強調醫護同仁將堅守崗位，保障桃園市民健康。

桃園長庚醫院院長楊政達則分享去年該院榮獲國家醫療品質獎地區醫院特優機構殊榮，是市府支持與全體同仁努力的成果，春節期間，醫院將提供全科門診、急診、住院及安寧照護服務，確保市民健康無虞。

林口長庚醫院院長陳建宗感謝市長春節期間親臨慰問，為醫護同仁加油打氣，他也提到，市府推動的低劑量肺癌篩檢政策成效卓著，造福市民健康，也期待市府規劃中的桃園至龜山輕軌，可望解決就醫交通問題。

桃園市長張善政26日前往轄內8家桃園市急救責任醫院，向值班的醫護人員表達感謝並致贈慰問禮品，圖為桃園療養院。（桃療提供）

桃園市長張善政26日前往轄內8家桃園市急救責任醫院，向值班的醫護人員表達感謝並致贈慰問禮品，圖為桃園療養院。（桃療提供）

桃園市長張善政26日前往轄內8家桃園市急救責任醫院，向值班的醫護人員表達感謝並致贈慰問禮品，並向民眾發放福袋，圖為聖保祿醫院。（聖保祿醫院提供提供）

桃園市長張善政26日前往轄內8家桃園市急救責任醫院，向值班的醫護人員表達感謝並致贈慰問禮品，並向民眾發放福袋，圖為聖保祿醫院。（聖保祿醫院提供提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法