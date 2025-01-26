台中罷免首度結合綠營4服務處 民團快閃擺攤湧人潮

民進黨前台中市議員張耀中（左2）今天提供服務處前讓公民團體擺攤，時間還沒到就有民眾來排隊等著要簽署。（張耀中提供）

2025/01/26 18:31

〔記者陳建志／台中報導〕春節連假展開，台中民間團體罷免國民黨立委仍持續運作，今天更首度和西屯、南屯的民進黨議員陳淑華、林祈烽、何文海及前議員張耀中合作，在4人的服務處快閃擺攤，罷免團體表示，這是為了替第2階段衝刺人數的「起手式」，未來希望能成為常態連署據點，順利讓第2階段達標。

罷免團體謝姓志工表示，2月1日就進入合法罷免的時間，因為在第1階段送件後，接著進入第2階段，需要在60天內達到約4萬份連署，不但時間緊迫，而且填寫要正確，因此需要有固定的據點讓民眾可以持續來連署、送件，今天和民進黨議員的合作算是未來繼續合作的「起手式」，要讓台中西屯、南屯成為全國公民團體與議員合作的罷免示範區。

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今天下午2點不到，4個服務處就出現排隊等待簽署的民眾，且前來簽署的民眾絡繹不絕，每一個服務處都收到超過數百份的提議書，民眾反應相當熱烈。

前來簽署提議書的賴先生就說，之前還沒有強烈的動機來簽署罷免，但是前幾天看到藍白聯手在立院凍結、刪除預算，已經影響到國家的運作和人民的生活，他們根本不在乎人民的感覺，因此決定出來簽署罷免，還說因為住家就在附近，就近來服務處簽署很方便。

民進黨市議員何文海、陳淑華都表示，之前服務處就有幫忙代收提議書，也有協助印空白提議書給民眾，因為總預算審查三讀後支持者反彈更大，民眾反應相當熱烈，因此提供服務處前場地讓民眾簽署，未來若有需要會繼續提供。

前市議員張耀中也說，之前聽到公民團體找不到地方擺攤，2、3個月前就已經提供服務處讓民眾簽署罷免提議書，今天公民團體來快閃擺攤，因為再一天就要過年，原以為來簽署的民眾不多，沒想到2點才開始，1點30分就有人來排隊，而且很多是生面孔，大家看到藍白在立法院荒腔走板的表現都有危機感，來簽署的民眾絡繹不絕。

民進黨台中市議員何文海今天提供服務處前讓公民團體擺攤，吸引不少民眾就近簽署。（記者陳建志攝）

民進黨台中市議員林祈烽今天提供服務處前讓公民團體擺攤，2個小時就收到數百份的罷免提議書。（記者陳建志攝）

民進黨台中市議員陳淑華（左2）今天提供服務處前讓公民團體擺攤，前來簽署的民眾絡繹不絕。（記者陳建志攝）

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