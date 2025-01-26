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    台南楠西震不停居民搭帳棚避難 林俊憲、郭國文再送物資到災區

    民進黨立委林俊憲（左1）與郭國文（右1）再度將募集到的物質，送往楠西、玉井，幫助地震災民。（民眾提供）

    民進黨立委林俊憲（左1）與郭國文（右1）再度將募集到的物質，送往楠西、玉井，幫助地震災民。（民眾提供）

    2025/01/26 17:05

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉義大埔21日凌晨發生芮氏規模6.4的地震，緊鄰的台南楠西建物嚴重毀損，且迄今餘震持續中，今天早上甚至來到5.7，晃到居民不敢待在家裡，有住戶索性在庭園搭帳棚避難；而民進黨立委林俊憲與郭國文，再將募集的4卡車物資送入災區發放。

    春節到來，加上冷氣團來襲，民進黨立委林俊憲與郭國文將募集到的防寒衣、乾糧，以及衛生用品等物資，送到楠西與玉井發放。

    林俊憲說，擔心鄉親們受凍，全力媒合民間企業捐助保暖毯、防寒外套，以及生活物品等，確保各地災民都能獲得，跑遍楠西7個里發放。

    郭國文提到，也有將資源分配送到玉井區，自己春節無休，若民眾需要協助，可以隨時聯繫，會全力照顧每位受災戶。

    而葉姓居民表示，0121震後，他們的房子也受到毀損，結構技師勘查後，貼上黃單，但連日來，震央在楠西的餘震不斷，有的規模超過5，讓人心驚膽跳，已打算找地方避難。

    葉姓居民提到，今天上午的5.7餘震，讓他們鐵了心，不想待在家裡了，隨即至住處附近的庭園搭起帳棚，平常就在旁邊的遮蔭亭泡茶、用餐，有需要的物品，再就近回去拿，晚上可以睡得比較安穩。

    葉姓居民震怕了，不敢住家裡，索性在庭園搭帳篷。（記者吳俊鋒攝）

    葉姓居民震怕了，不敢住家裡，索性在庭園搭帳篷。（記者吳俊鋒攝）

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