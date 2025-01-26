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    對台發起法律戰 吳釗燮X發文：中共是破壞現狀的麻煩製造者

    國安會秘書長吳釗燮昨（25）日在社群平台X發表首篇貼文，宣布強勢回歸，並承諾為台灣發聲。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    國安會秘書長吳釗燮昨（25）日在社群平台X發表首篇貼文，宣布強勢回歸，並承諾為台灣發聲。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    2025/01/26 18:11

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國安會秘書長吳釗燮昨（25）日在社群平台X發表首篇貼文，宣布強勢回歸，並承諾為台灣發聲。稍早，他再度發文指出，中國正在發起「法律戰」企圖改變現狀，稱「中共才是破壞現狀的麻煩製造者。」

    吳釗燮昨晚在社群平台X發文表示，「是的，唯一的JW（筆名）又回到了X，這是我為台灣發出的真實而不可阻擋的聲音。我將用生命捍衛這個國家。」這是他自接掌國安會以來，首度在社群平台X上註冊並發表內容。

    吳釗燮今（26）日再度發文，針對中國近期的法律攻勢提出嚴正批評。「中華人民共和國正發動法律戰，宣稱對台灣擁有主權，並試圖為其使用武力提供法律依據。然而，現在全世界的X用戶，撇除那些中國機器人，都明白中共才是破壞現狀的麻煩製造者。」

    過去，吳釗燮擔任外交部長超過六年，他經常透過外交部官方帳號在社群平台X上與各國互動，提升台灣在全球的能見度。其中，吳釗燮發文歡迎美國聯邦眾議院議長裴洛西和台灣積極援外抗疫的推文，都受到相當的矚目。如今，他以個人身分回歸X平台，展現為台灣發聲的決心。

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