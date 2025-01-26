盧秀燕喊罷免休兵 綠議員周永鴻：不如勸惡搞藍委回頭是岸

台中市長盧秀燕針對大罷免，今天再度喊話，指休兵才是國家之福。（記者張瑞楨攝）

2025/01/26 16:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕大罷免浪潮襲擊台中！公民團體這兩天於台中車站等地徵求罷免國民黨立委的提議書，另外，也有人發起罷免台中市兩位民進黨立委，台中市長盧秀燕今天（26日）再度喊話，台中市8位立委都很優秀，拜託大家休兵，這是台中與國家之福，對此，民進黨台中市議員周永鴻質疑說，盧市長誤解罷免潮意義，他建議盧秀燕去找惡搞中央預算、法律的國民黨立委溝通，請這些立委回頭是岸。

盧秀燕今天到台中市西區探視安置街友時說，台中市不論藍綠，八位立委都很優秀，她希望大家過好年，罷免是尋求社會民眾支持，她希望這段時間，（公民團體）不要打擾民眾，減少政治與對立的氛圍，讓民眾感受到友善與團結，她希望民眾能過好年，有安靜溫暖且不被打擾的台中市環境，她拜託大家休兵，好好過年，這是台中之福，也是國家之福。

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對此，民進黨台中市議員周永鴻強調，本該是人民公僕的藍白（國民黨與民眾黨）立委，不傳達民意、不守護人民，反而強推惡法剝奪人民權利、惡搞預算影響民眾日常生活，讓人民發動罷免反抗「惡僕欺主」，而且越來越團結，盧市長實在誤解了罷免潮的意義。

周永鴻說，盧秀燕該溝通的對象不是罷免團體，而是惡搞中央預算、提高選罷法罷免門檻，又趕在年前最後一天把法規送到行政院的國民黨委員，是這些立委，讓罷免潮於過年期間越燒越旺，唯有他們回頭是岸，才真是台中之福，國家之福。

台中市議員周永鴻建議市長盧秀燕，應勸惡搞法律與預算的立委回頭是岸。（周永鴻提供）

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