為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    盧秀燕喊罷免休兵 綠議員周永鴻：不如勸惡搞藍委回頭是岸

    台中市長盧秀燕針對大罷免，今天再度喊話，指休兵才是國家之福。（記者張瑞楨攝）

    台中市長盧秀燕針對大罷免，今天再度喊話，指休兵才是國家之福。（記者張瑞楨攝）

    2025/01/26 16:22

    〔記者張瑞楨／台中報導〕大罷免浪潮襲擊台中！公民團體這兩天於台中車站等地徵求罷免國民黨立委的提議書，另外，也有人發起罷免台中市兩位民進黨立委，台中市長盧秀燕今天（26日）再度喊話，台中市8位立委都很優秀，拜託大家休兵，這是台中與國家之福，對此，民進黨台中市議員周永鴻質疑說，盧市長誤解罷免潮意義，他建議盧秀燕去找惡搞中央預算、法律的國民黨立委溝通，請這些立委回頭是岸。

    盧秀燕今天到台中市西區探視安置街友時說，台中市不論藍綠，八位立委都很優秀，她希望大家過好年，罷免是尋求社會民眾支持，她希望這段時間，（公民團體）不要打擾民眾，減少政治與對立的氛圍，讓民眾感受到友善與團結，她希望民眾能過好年，有安靜溫暖且不被打擾的台中市環境，她拜託大家休兵，好好過年，這是台中之福，也是國家之福。

    對此，民進黨台中市議員周永鴻強調，本該是人民公僕的藍白（國民黨與民眾黨）立委，不傳達民意、不守護人民，反而強推惡法剝奪人民權利、惡搞預算影響民眾日常生活，讓人民發動罷免反抗「惡僕欺主」，而且越來越團結，盧市長實在誤解了罷免潮的意義。

    周永鴻說，盧秀燕該溝通的對象不是罷免團體，而是惡搞中央預算、提高選罷法罷免門檻，又趕在年前最後一天把法規送到行政院的國民黨委員，是這些立委，讓罷免潮於過年期間越燒越旺，唯有他們回頭是岸，才真是台中之福，國家之福。

    台中市議員周永鴻建議市長盧秀燕，應勸惡搞法律與預算的立委回頭是岸。（周永鴻提供）

    台中市議員周永鴻建議市長盧秀燕，應勸惡搞法律與預算的立委回頭是岸。（周永鴻提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播