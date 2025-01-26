罷免林沛祥團體公布一大疊信件照 展現絕沛民意實力

公民團體在臉書「基隆絕沛」發起罷免基隆市立委林沛祥。（資料照，記者盧賢秀攝）

2025/01/26 15:39

〔記者盧賢秀／新北報導〕發動罷免基隆市立委團體，在臉書「基隆絕沛」粉絲專頁公布一大疊信件的照片，謝謝郵政人員的辛勞，也謝謝連署者用具體行動力展現「絕沛民意實力」，同時將在1月28日公布實體連署站。面對罷免考驗的林沛祥陣營表示，尊重公民罷免權利。

臉書「基隆絕沛」粉絲專頁號召民眾在家裡填寫提議書，又在粉專上傳一張一大疊郵件的照片。粉專管理人說，感謝中華郵政兢兢業業地寄達每1封信件，他們才能收到滿滿的罷免提議書，因為有郵政人員專業公正中立的角色，民眾才能真正享有得來不易的秘密通訊自由。農曆新年將近，要向郵務從業人員說一聲感謝，相信社會各行業都是堅守工作崗位與兢兢業業地在維持國家的運作與進步。

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同時也謝謝各行各業無私勇敢的提議書連署人，願意相信未曾謀面的彼此，透過網路一點一滴累積的互信，用郵寄提議書的具體行動力展現絕沛民意實力。

粉專管理人表示，將在1月28日晚上公布實體連署站的地點與時間，即將過春節，請大家先安心過年，不要擔憂選罷法新舊制爭議，要先確認自己與親人們的提議書字要端正、保存好，一旦公布實體連署站大家再一起行動完成交卷，每個階段的期程安排都是基於對絕沛必勝最有利的考量，會隨時動態調整，不受干擾。

林沛祥認為，選舉與罷免是憲法賦予公民的權利，他充分尊重與支持。但民進黨近期發動大規模罷免行動，非單純的民意展現。民進黨應該誠實面對施政問題，回應社會的真正期待。他相信基隆市民會用理性與事實，判斷他的所作所為，面對罷免，他不會迴避，更有信心迎接挑戰。

發動罷免團體貼出兩大疊信件，感謝郵政人員辛勞和連署人用具體行動展現「絕沛民意實力」。（擷取自基隆絕沛粉絲專業）

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