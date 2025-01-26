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    印度台北協會30週年 印駐台代表葉達夫入境隨俗「蛇麼攏賀」

    印度台北協會（ITA）在台成立30週年，會長葉達夫偕同仁祝福台灣民眾新年「蛇麼攏賀」，期許台印友誼長存。（ITA提供）

    印度台北協會（ITA）在台成立30週年，會長葉達夫偕同仁祝福台灣民眾新年「蛇麼攏賀」，期許台印友誼長存。（ITA提供）

    2025/01/26 15:34

    〔記者方瑋立／台北報導〕印度台北協會（ITA）是印度政府在台灣的官方代表處，於1995年在台設立，至今已屆滿30週年，印度駐台代表、協會會長葉達夫特別拍攝蛇年新春影片，期許2025年印度與台灣攜手合作，共創繁榮及友誼長存的一年。

    「蛇來運轉，喜蛇臨門！」葉達夫祝賀台灣朋友並回顧龍年指出，印度與台灣的雙邊關係邁入新的里程碑。兩方在各個領域的合作持續深化，包括人才交流、半導體發展，及產業合作。文化與教育交流也有顯著提升。人民之間的情誼日益深厚，雙邊關係達前所未有的新高度。

    葉達夫表示，今年也是印度台北協會在台灣成立30週年。自1995年成立以來，印度與台灣在各個領域都獲得卓越的成長與進展。人民的關係更加緊密，有約7,000位印度僑民以台灣為家。葉達夫提及，ITA近年舉辦各式印度節慶與活動，如色彩節、排燈節和國際瑜伽日，都吸引眾多台灣朋友熱情參與，促進共同的文化體驗。雙邊貿易已達100億美元，約260家台灣企業於印度營運，涵蓋半導體、電子與製造業，進一步深化經濟夥伴關係。

    葉達夫說，期待台印關係在蛇年持續拓展前行，讓2025年成為印度與台灣攜手合作，共創繁榮及友誼長存的一年。葉達夫最後「落台語」向台灣民眾拜年：「蛇麼攏賀！」新年快樂，蛇年行大運！

    另，印度台北協會指出，為慶祝在台成立30週年，協會特別參與今年2025台北燈節，製作印度主題大型花燈，呈現印度的進步、韌性及願景。花燈將展示印度工程奇蹟、科學發展，及國家象徵。融合傳統及現代的元素，更迎接新年財源滾滾。該花燈位於台北燈節國際友誼燈區，近台北市中華路一段北門捷運站周邊，亮燈時間從2月2日至16日，印度台北協會邀請大家踴躍參與。

    印度台北協會年後也將在「TiBE台北國際書展」設置設專屬展區，展示印度特殊的太空文學。內容包含太空探索、科幻小說，及印度太空領域進展等相關主題。另外還安排兩場手作及說故事活動供台灣兒童家長共同參與，以及邀請藝術家和學者講述印度古典敘事風格。展覽將於2月4日至9日在台北世界貿易中心展覽一館展出。

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