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    修憲罷免總統？ 翁曉玲：應不分黨派支持

    國民黨立委翁曉玲。（資料照，記者陳逸寬攝）

    國民黨立委翁曉玲。（資料照，記者陳逸寬攝）

    2025/01/26 15:05

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委翁曉玲擬修憲，讓人民可直接提案連署罷免總統。她表示，這議題應該不分藍綠白政黨立場， 只要站在「憲政民主至上」的立場者，應該均會支持才對。

    現行的「總統副總統選舉罷免法」規定，總統、副總統之罷免案，經全體立法委員四分之一之提議，全體立法委員三分之二之同意提出後，立法院應為罷免案成立之宣告。

    翁曉玲表示，她初步的想法是參考現行「總統副總統選舉罷免法」，由人民連署推舉無黨籍總統候選人1.5%的連署門檻規定，再加上「 公職人員選舉罷免法」中罷免案連署人達10%以上規定，亦即只要達到全國選舉人總數1.5%以上的提議、10%以上的連署提出，就可成立罷免總統提案，再交由全體選民過半數之投票、 有效票過半數同意罷免，即為通過罷免案。

    翁曉玲說，她雖知修憲不易， 光是要通過立法院成立修憲案就難上加難， 但是「人民提案連署罷免總統」確實是實現直接民權、落實罷免民主的重要事項。 這議題應該不分藍綠白政黨立場， 只要站在「憲政民主至上」的立場者，應該均會支持才對。

    但翁也質疑，民進黨會支持這「更大民主」的修憲案嗎？如果反對，不就說明「反對沒收人民罷免權」是騙人的，因為它不敢支持人民罷免總統權。

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