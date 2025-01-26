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    真的氣到了！罷免洪孟楷熱度不減 周軒：開門前半小時就有許多人排隊

    臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出罷免連署站排隊盛況的影片。（圖擷取自 臉書）

    臉書粉專「Mr.柯學先生」PO出罷免連署站排隊盛況的影片。（圖擷取自 臉書）

    2025/01/26 15:10

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白聯手於國會毀憲亂政、強闖爭議法案，近日又濫刪政府預算，人民怒火越燒越旺，各地醞釀針對國民黨區域立委展開罷免。昨日罷免新北第一選區洪孟楷的連署站許多人冒雨排隊。政治工作者周軒分享，今日連署站還沒開站時，九點半就有許多人排隊等著領連署書。

    昨日受到東北季風影響，北台灣白天有降雨情形，但仍澆不熄人民罷免藍委的心。曹新南昨日下午在個人臉書分享好友的貼文，其友人老婆說要去簽連署罷免洪孟楷，到現場發現大排長龍，不少人撐著雨傘在排隊，「排的人潮有夠長，只好先去自己印連署書，再回來繳比較方便。這人潮要簽到來至少要1小時了吧，我的老天，人民真的有氣到！」

    周軒在臉書PO出照片，可以看到照片中有許多民眾正在排隊等著領連署書，周軒在貼文中表示「罷免洪孟楷十點開站，九點半就一堆人。」

    臉書粉專「Mr.柯學先生」也PO出罷免連署站排隊盛況的影片，可以看到人龍已經繞了公車站幾圈，「Mr.柯學先生」在貼文中表示「現主時，洪孟楷這罷免站的人潮會不會太誇張？」

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