1607億預算遭凍結！王婉諭預言：年後恐引發更多問題

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/01/26 15:40

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在野黨日前大砍了今（2025）年度的總預算案，而當中的後續效應也在近期慢慢浮現。對此，時代力量黨主席王婉諭就預言，立院預算審查一團混亂的後遺症，已經開始逐一浮現，「甚至可能在年後引發更多問題。」

王婉諭於臉書粉專提到，今年的總預算審查結果，除了「減列」之外，還「凍結」了1607億元的預算。王婉諭表示，如果這些預算不能在經費用盡時「解凍」，部分政府機關恐怕會在今年的某個時候嚴重受影響，「也就是說，立法院下個會期，預算的解凍將會是一大關鍵。」

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王婉諭解釋，預算凍結，就是暫時「凍結」行政機關使用某筆預算的權力，行政機關必須滿足凍結案所附的條件，才能夠將這筆預算「解凍」，但如果凍結案被用來要求「壯世代」正名之類的，就也可能變成濫權、亂搞的手段。

王婉諭也說到，過去多數凍結案解凍的條件，都是要求行政機關在一定時間內，針對某項政策問題提出改善作為，向立法院提交書面報告，而解凍案處理的程序，跟所有立法院的法案和預算案一樣，也要先經過程序委員會排入院會，交給各委員會審查後，再送院會。

不過，行政機關為了後續預算的使用不受影響，通常會在立法院2月新會期的一開始，就把解凍案函送至立院，而通常會在5月完成整個解凍程序。但是，王婉諭坦言，去（2024）年在野黨抵制總預算案，讓總預算直到11月中才開始排審，所以解凍案很可能也會被杯葛到更晚的時間點。

「如果解凍案也拖延下去，將可能會對政府運作產生影響。」王婉諭直言，總統府、行政院、中選會等，部會的業務費都被凍結高達70%；中選會的罷免預算、外交部及能源署的業務費，也都被凍結高達50%，「如果下個會期無法順利解凍部分或是全部的經費，這些機關和業務恐怕就要開始空轉。」

最後，王婉諭指出，立法院每年的2個會期，是分成「預算會期」和「法案會期」。而年後即將展開的會期，是今年上半年的「法案會期」，代表立法院還有許多重要的民生法案需要審查，「那委員會和院會有多少時間可以用來處理這些解凍案？」更預言，「過完年之後，國會的攻防馬上又會開始了。」

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