柯建銘持續喊大罷免 李彥秀：藍營要做壞的打算

國民黨立委李彥秀。（資料照，記者陳逸寬攝）

2025/01/26 15:22

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘日前喊出對國民黨區域立委全面「大罷免」，民團在年假期間持續進行連署活動。國民黨立委李彥秀表示，以目前的低罷免門檻，大罷免的啟動按鈕的確掌握在民進黨手上，藍營要做壞的打算，提早準備第三階段的罷免投票。

李彥秀表示，民主國家原本就有定期改選機制，汰換不適任的官員與民代，罷免制度是備而不用，例外中的例外，民進黨仗著罷免總統的高門檻，以及沒有民意基礎的行政院長，把罷免當成威脅在野黨的武器，做為「輸不起」的延長賽。

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李彥秀表示，柯建銘揚言要「大罷免」41席藍營區域立委，甚至喊出「恭喜發財，罷免書拿來」，連大過年都要搞政治鬥爭，整個民進黨已經陷入政治瘋狂狀態。

李彥秀提醒民進黨，近期兩份民調結果顯示，台灣人民反對「大罷免」的比例高達六成至七成，持續挑動「深綠獨派側翼」的政治情緒，民進黨看似賺取了聲量以及情勒效果，實際上路線越走越偏，也將玩火自焚，甚至讓賴清德提前跛腳，最後淪為被「深綠真菌」侵蝕的殭屍政府。

李彥秀指出，以目前「1%提案，10%連署，不用附身份證」的低罷免門檻，大罷免的啟動按鈕的確掌握在民進黨手上，「選罷法」適用舊法還是新規，連署的合格與否，以及罷免投票的期程設定也掌握在中選會的手上。對於藍營而言，就是要做做壞的打算，提早準備第三階段的罷免投票。

李彥秀說，在戰略方面，藍營當然就是「以戰制戰」，基隆市長罷免案的經驗，對於罷免案冷處理，就是讓抹黑攻擊排山倒海而沒有澄清的機會，特別是民進黨如果發動大罷免，等於就是2024立委選舉的延長賽；國民黨當然也不會讓自己處於被動挨打的份，也會提出對應的「政治議程」，讓大罷免從「是非題」變成是「選擇題」。

在戰術方面，李彥秀表示，國民黨會分成黨中央、縣市及立委三個層次，黨中央會有反制「大罷免」的主軸，用「反惡罷」催出支持者及中間選民的投票意願，從被動的反制罷免成為對於執政黨的「類信任投票」；在縣市層級，會採取「區域聯防」，配合藍營執政縣市長，打一場團體戰、政績戰，避免落單遭到各個擊破。

對於候選人而言，李彥秀說，當然就是持續宣傳服務與問政成績，用正面陽光的訴求凸顯民進黨的鬥爭惡意。她每天在地方跑，最直接接觸基層選民，絕大多數的選民都是支持與鼓勵，甚至對民進黨的胡鬧瞎搞憤憤不平，她也對港湖的民眾的智慧與選擇有高度的信心，民進黨當家卻天天鬧事，最終也將苦嚐政治惡果。

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