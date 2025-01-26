台中8立委身陷罷免潮！盧秀燕喊話：休兵才是國家之福

針對罷免浪潮，台中市長盧秀燕再度呼籲休兵，中市8位立委都優秀，希望台中市民不被打擾，感受溫暖快樂與友善環境。 （記者張瑞楨攝）

2025/01/26 14:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大罷免浪潮來臨！公民團體這兩天於台中車站等地，徵求罷免國民黨立委的提議書，另外，也有人發起罷免中市兩位民進黨立委的提議，對此，台中市長盧秀燕今天（26日）強調，台中市8位立委都很優秀，不論是藍綠，都做得很好，也非常辛苦，罷免是社會運動，是尋求社會大眾支持，她希望台中市民不被打擾，感受溫暖快樂與友善，希望（公民團體）能重視民意的心聲，她拜託大家休兵，這是台中與國家之福。

盧秀燕今天到台中市西區，探視被安置的街友時說，希望大家過好年，罷免是尋求社會民眾支持，她希望這段時間，（公民團體）不要打擾民眾，減少政治與對立的氛圍，讓民眾感受到友善與團結，她希望民眾能過好年，有安靜溫暖且不被打擾的台中市環境，她拜託大家休兵，好好過年，這是台中之福，也是國家之福。

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盧秀燕話鋒一轉說，更重要的是，不論藍綠，台中市八位立委都很優秀，她自己不是立委，但她是見證人，八位立委也都非常辛苦，她強調，罷免是社會運動，是尋求社會大眾支持，但她希望台中市民不被打擾，讓民眾能感受溫暖快樂與友善環境，希望（公民團體）能重視民意的心聲，她拜託大家休兵，這是台中與國家之福。

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