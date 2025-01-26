台中罷免簽署超熱烈 2小時收千份

台中罷免藍委氣氛熱烈，今天在南屯擺攤，吸引許多民眾來簽署。（記者陳建志攝）

2025/01/26 14:34

〔記者陳建志／台中報導〕農曆春節連假起跑，台中民間團體發起罷免國民黨立委行動仍持續，今天上午在南屯區擺攤，簽署的民眾絡繹不絕，短短2小時就收到千份，民眾對於藍白聯手砍預算想癱瘓政府憂心忡忡，強調一定要出來罷免，不能讓他們繼續亂搞，危害台灣的發展。

「廢翔行動」謝姓核心志工表示，前幾天藍白在立法院亂刪預算，企圖癱瘓政府，激出更多民眾看不下去出來罷免，今天雖已經開始放年假，仍在南屯黎明路擺攤讓民眾簽署，民眾在這裡可以簽署第2、3、4、5、6、8選區的罷免提議書，簽署的民眾絡繹不絕。

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謝姓志工表示，今天除了罷免台中國民黨立委很熱絡，還有人詢問要罷免南投縣的馬文君、游顥，可見全台人民都怒了，因民眾反應熱烈，2個小時就收到約千份的提議書，目前全力衝刺，以4萬份為目標，呼籲台中支持罷免不適任立委的民眾都能踴躍出來簽署。

南屯區71歲的賴姓婦人前幾天就已經到現場簽署，又拿了6張空白提議書回家，包括兒子、媳婦全家7個人都簽署，她說看到國民黨立委包括廖偉翔，在傅崐萁指揮下在立法院亂刪預算、無法無天，根本不是理性監督，而是亂砍預算想要癱瘓政府運作，對於台灣未來很憂心，因此希望早日罷免掉不適任立委。

台中罷免藍委氣氛熱烈，今天在南屯擺攤，現場簽署民眾絡繹不絕。（記者陳建志攝）

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