為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台中罷免簽署超熱烈 2小時收千份

    台中罷免藍委氣氛熱烈，今天在南屯擺攤，吸引許多民眾來簽署。（記者陳建志攝）

    台中罷免藍委氣氛熱烈，今天在南屯擺攤，吸引許多民眾來簽署。（記者陳建志攝）

    2025/01/26 14:34

    〔記者陳建志／台中報導〕農曆春節連假起跑，台中民間團體發起罷免國民黨立委行動仍持續，今天上午在南屯區擺攤，簽署的民眾絡繹不絕，短短2小時就收到千份，民眾對於藍白聯手砍預算想癱瘓政府憂心忡忡，強調一定要出來罷免，不能讓他們繼續亂搞，危害台灣的發展。

    「廢翔行動」謝姓核心志工表示，前幾天藍白在立法院亂刪預算，企圖癱瘓政府，激出更多民眾看不下去出來罷免，今天雖已經開始放年假，仍在南屯黎明路擺攤讓民眾簽署，民眾在這裡可以簽署第2、3、4、5、6、8選區的罷免提議書，簽署的民眾絡繹不絕。

    謝姓志工表示，今天除了罷免台中國民黨立委很熱絡，還有人詢問要罷免南投縣的馬文君、游顥，可見全台人民都怒了，因民眾反應熱烈，2個小時就收到約千份的提議書，目前全力衝刺，以4萬份為目標，呼籲台中支持罷免不適任立委的民眾都能踴躍出來簽署。

    南屯區71歲的賴姓婦人前幾天就已經到現場簽署，又拿了6張空白提議書回家，包括兒子、媳婦全家7個人都簽署，她說看到國民黨立委包括廖偉翔，在傅崐萁指揮下在立法院亂刪預算、無法無天，根本不是理性監督，而是亂砍預算想要癱瘓政府運作，對於台灣未來很憂心，因此希望早日罷免掉不適任立委。

    台中罷免藍委氣氛熱烈，今天在南屯擺攤，現場簽署民眾絡繹不絕。（記者陳建志攝）

    台中罷免藍委氣氛熱烈，今天在南屯擺攤，現場簽署民眾絡繹不絕。（記者陳建志攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播