為白委2年條款找解方！蔡壁如：建立評核小組選出續任立委

民眾黨前立委蔡壁如。（蔡壁如臉書）

2025/01/26 14:08

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲曾為民眾黨不分區立委設有「兩年條款」，亦即現任8席立委在期滿2年後都將辭職，由不分區第9至16名補上；不過，黨秘書長周榆修日前鬆口稱，要與黨內討論是否廢除，引發爭議。民眾黨前立委蔡壁如今日拋出解決方案，將建立考核機制對現有8席立委全面進行考核，在交由黨內評核小組，集體決策續任人選，最後將無法接任不分區的後選人娉為國政顧問。

蔡壁如指出，柯文哲在2023年提出「兩年條款」目標是為民眾黨培育更多具社會影響力的政治人才，並為2026年地方選舉奠定更堅實的基礎，反映了柯主席的遠見，不分區名單的候選人對此條款的支持更是毋庸置疑的；但隨著柯在司法層面受到不公正對待，黨內許多同志認為時局已變，應重新審視兩年條款，特別是讓具備政治能量和議題攻防能力的委員繼續留任，以鞏固黨的戰鬥力。

請繼續往下閱讀...

對於是否調整「兩年條款」，蔡壁如認為，討論的空間確實存在，但前提是守住制度的公信力與誠信原則，柯主席曾多次強調，既然訂了規定，就要依規執行。作為一個負責任的政黨，不能因外部壓力而隨意變更規章，這不僅影響外界對民眾黨的觀感，更損害民眾黨未來候任立委的信任基礎。

蔡壁如直言，她作為卸任立委，沒有利益衝突，只有一顆全心為黨的心，如果有幸擔任黨主席，她將扛起責任，主動化解爭議。她接續提出三大方案，首先，建立考核機制，尊重黨內民主共識，她將召開臨時黨代表大會，邀請黨代表共同制定立委考核項目與標準，並以柯在台北市政府推行的遴選制度為參考，對目前8名不分區立委的問政表現與服務實績進行全面考核。

「第二，成立評核小組，集體決策續任人選。」蔡壁如說明，她將委任秘書長籌組「立委評核小組」，成員包括中央委員會代表、中評會代表、各地方黨部主委及立法院黨團領導層，小組將綜合考量考核結果、當前政局、立委個人意願及2026年選舉布局，篩選出適合繼續留任的委員，確保立法院黨團能持續保持最強的戰鬥力。

蔡壁如補充，最後，聘任國政顧問團，發揮全員戰力，對於因部分委員留任而無法接替的不分區候選人，她將設立「國政顧問團」，並善用黨內智庫與政策會資源，為他們提供有給職務，繼續為黨與國家貢獻才智。

蔡壁如強調，正視問題，才能迎向未來，逃避問題只會使矛盾擴大，而面對挑戰則能帶來解方，「兩年條款」的討論與調整不僅關乎制度，更關乎民眾黨的未來發展，讓民眾黨在2024年後持續成為改革的主力、民主的守護者，「我有信心，也有決心，帶領民眾黨走向更偉大的未來！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法